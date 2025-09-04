Nicușor Dan, la reuniunea “Coaliției de Voință”: Securitatea Ucrainei și prezența NATO la Marea Neagră “merg mână în mână”. Sprijinul pentru “calea europeană a R. Moldova”, la fel de important

Președintele Nicușor Dan a anunțat joi, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că a participat la o reuniune „foarte bună și substanțială” a „Coaliției de Voință”, prezidată de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Marii Britanii, Keir Starmer, cu privire la definirea și acordarea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina.

Șeful statului a salutat progresele realizate în direcția unor garanții de securitate robuste pentru Ucraina și a subliniat importanța unității transatlantice în fața agresiunii ruse.

„Unitatea și coordonarea transatlantică reprezintă forța noastră în fața Rusiei. Salutăm participarea reprezentanților americani la reuniunea noastră. Implicarea SUA rămâne crucială în toate aspectele eforturilor comune pentru atingerea unui armistițiu și a unei păci durabile în Ucraina”, a declarat Nicușor Dan, pe X, după participarea la reuniune.

Very good & substantive meeting today of the #CoalitionOfTheWilling, presided by @EmmanuelMacron & @Keir_Starmer. I commend the hard work and the progress achieved on delivering robust security guarantees for Ukraine. Transatlantic unity and coordination represent our… pic.twitter.com/3J4Bwz1R8J — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 4, 2025

O parte din liderii participanți, în frunte cu Macron, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele finlandez Alexander Stubb, premierul polonez Donald Tusk și liderii instituțiilor UE, au luat parte la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris, în vreme ce lideri precum cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele român Nicușor Dan au participat online.

La Palatul Elysee a mai fost prezent și Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, dar și prim-miniștrii Danemarcei, Mette Frederiksen, și Olandei, Dick Schoof.

În deschiderea reuniunii, Macron a declarat că liderii se întâlnesc pentru a „finaliza garanții solide de securitate pentru Ucraina și toate lucrările efectuate în ultimele săptămâni”.

După scurta sa declarație, mass-media a fost rugată să părăsească sala. Liderii urmează să discute cu Trump la începutul după-amiezii și vor ține o conferință de presă după încheierea reuniunii.

Presa occidentală a relatat pe baza declarațiilor mai multor lideri că garanțiile de securitate ar putea cuprinde o forță de reasigurare, fără a oferi detalii suplimentare, misiuni de patrulare aeriană și misiuni și operațiuni de deminare.

În ceea ce privește poziția Bucureștiului, președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.

„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.

Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.

În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.

“Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a conchis președintele.

Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.

România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.