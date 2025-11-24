CONSILIUL EUROPEAN
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Negocierile de pace trebuie să țină cont de legătura între securitatea Ucrainei, a R. Moldova și a regiunii
Președintele Nicușor Dan a participat luni la o reuniune extraordinară a Consiliului European, convocată de președintele António Costa, întâlnire pe care a descris-o drept „foarte utilă și extrem de necesară” în contextul intensificării discuțiilor privind procesul de pace pentru Ucraina.
Șefii de stat și de guvern au făcut un schimb amplu de opinii și evaluări privind cele mai recente evoluții legate de negocierile de pace. Nicușor Dan a subliniat că statele membre „vor rămâne unite”, reafirmând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.
Șeful statului a evidențiat rolul esențial al UE în conturarea și implementarea unui proces de pace viabil.
„Uniunea Europeană aduce o valoare adăugată în conturarea și punerea în aplicare a procesului de pace pentru Ucraina”, a transmis acesta, într-o postare pe X.
Today I took part in a very useful and much needed extraordinary #EUCO meeting, convened by President Costa.
We have exchanged views and assessments about the latest evolutions regarding the Peace Process for Ukraine. We, as Europeans, will stay united and we reaffirmed strong… pic.twitter.com/obcT1UGTn1
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 24, 2025
În intervenția sa, Nicușor Dan a insistat asupra nevoii ca statele membre să identifice soluții pentru continuarea și consolidarea sprijinului european, inclusiv prin măsuri concrete care să răspundă nevoilor urgente ale Kievului. Totodată, el a punctat că securitatea Ucrainei este direct legată de stabilitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni, avertizând că acest aspect trebuie să se regăsească în toate negocierile aflate în desfășurare.
„Există o legătură directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a regiunii în ansamblu și că actualele negocieri de pace trebuie să țină seama de acest aspect”, a transmis președintele, care a participat la reuniune înainte de a prezida ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, consacrată avizării Strategiei Naționale de Apărare a Țării și proiectelor României în domeniul apărării pentru a fi finanțate prin programul european SAFE.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după reuniunea specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.
Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.
Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
CONSILIUL EUROPEAN
Tusk nu acceptă ca “Europa să plătească pentru acțiunile Rusiei”: Pacea pentru Ucraina trebuie să întărească, nu să slăbească securitatea noastră
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că liderii europeni participanți la o reuniune informală în Angola, în marja summitului Uniunea Europeană – Uniunea Africană, au avut o discuție „serioasă” despre negocierile de pace privind Ucraina, convenind că cele 28 de puncte propuse de SUA și Rusia „au nevoie de revizuiri”, întrucât unele dintre propuneri sunt „inacceptabile”.
Vorbind din Luanda, capitala Angoilei, Tusk a spus că este deosebit de important ca niciun acord să nu slăbească securitatea Poloniei și a Europei în ansamblu.
El a adăugat că reglementarea păcii nu trebuie „să favorizeze agresorul” și a precizat că liderii sunt înclinați să avanseze în privința deciziei legate de activele rusești înghețate.
„Nu se poate ca Europa să ajungă să plătească pentru acțiunile Rusiei”, a spus el, conform The Guardian.
Tusk a recunoscut că unele țări rămân neconvinse, dar a considerat că liderii sunt „mult, mult mai aproape” de un acord privind utilizarea acestor active înghețate pentru a „ajuta Ucraina acum și în perioada reconstrucției”.
El a mai spus că UE a fost fermă în poziția că nu va fi de acord cu limitarea numărului de soldați din forțele armate ucrainene.
Premierul polonez a subliniat că discuțiile rămân „delicate”, întrucât liderii europeni doresc să mențină sprijinul SUA.
Tusk a accentuat și faptul că sancțiunile impuse Rusiei funcționează și trebuie menținute pentru a forța Rusia să accepte o reglementare a păcii.
„Europa trebuie să fie unită. Vom face tot ce putem pentru ca SUA să fie de aceeași parte. Trebuie să acționăm față de Rusia ca NATO, împreună, și nu ca state individuale”, a adăugat el.
„Orice reglementare a păcii pentru Ucraina trebuie să întărească, nu să slăbească securitatea noastră”, a concluzionat Tusk.
CONSILIUL EUROPEAN
“Alegerea propriului destin aparține Ucrainei”, transmit liderii UE după reuniunea privind planul de pace: “Trebuie să rămânem uniți”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după o reuniune specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.
Liderii celor 27 state ale UE au discutat luni situația din Ucraina în marja summitului UE–Uniunea Africană de luni, la Luanda (Angola), unii participând fizic, iar alții prin videoconferință.
Costa a salutat „noul impuls” din negocierile de pace și a spus că, deși „unele probleme rămân de rezolvat, direcția este pozitivă”, lăudând eforturile echipelor ucrainene și americane implicate în discuții.
„Este, de asemenea, clar că aspectele care privesc direct Uniunea Europeană, precum extinderea sancțiunilor sau activele imobilizate, necesită implicarea deplină și decizia Uniunii Europene”, a spus el, potrivit The Guardian.
Joint Doorstep after the EU Leaders’ meeting on Ukraine ↓ https://t.co/wVgWgDENtT
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 24, 2025
Ursula von der Leyen a folosit un limbaj similar, vorbind despre „progrese bune” în discuțiile de la Geneva.
„Deși mai rămâne de lucru, există acum o bază solidă pentru a avansa. Pe măsură ce o facem, trebuie să rămânem uniți și să continuăm să plasăm interesul Ucrainei în centrul eforturilor noastre”, a spus ea.
Ea a adăugat în mod clar că „în continuare, teritoriul și suveranitatea Ucrainei trebuie respectate”, subliniind că „numai Ucraina, ca stat suveran, poate lua decizii privind forțele sale armate”.
„Alegerea propriului destin le aparține. De asemenea, vreau să subliniez centralitatea Europei în viitorul țării”, a spus ea.
CONSILIUL EUROPEAN
Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace”
Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că a discutat telefonic cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „pentru a afla evaluarea sa asupra situației” înaintea reuniunii informale a liderilor din UE privind Ucraina, care are loc astăzi în contextul summitului UE-Africa.
„O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace, atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa”, a menționat Costa într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal 🇪🇺 EU leaders’ meeting on 🇺🇦 Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation.
A united and coordinated EU position is key in ensuring a good outcome of peace negotiations – for Ukraine and for Europe.
— António Costa (@eucopresident) November 24, 2025
Liderii celor 27 de țări membre ale UE au fost convocați de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei reuniuni de urgență care vizează situația din Ucraina, ce va avea loc luni, în contextul summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
Casa Albă a propus un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina, document de pornire a discuțiilor între părțile americană, ucraineană și europeană ce au loc la Geneva, informează Politico Europe.
Planul conține o serie de măsuri primite cu îngrijorare de partenerii Ucrainei, printre aceste prevederi fiind revenirea Rusiei în circuitul economiei globale după ani de sancțiuni pentru încălcarea dreptului internațional, cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene.
Europenii au venit cu o contra-propunere la planul SUA care cuprinde mențiuni precum un acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la „linia de contact”.
Potrivit președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, Ucraina este pregătită să avanseze către „o pace autentică”, dar a subliniat trei linii roșii pentru Kiev în orice negocieri, „pe care nimeni nu are dreptul să le depășească: fizic, legal, moral”.
El le-a enumerat astfel:
- nicio recunoaștere legală a ocupației ruse a teritoriilor ucrainene
- nicio restricție asupra forțelor de apărare ale Ucrainei
- niciun veto asupra dreptului Ucrainei de a-și alege viitoarele alianțe.
Citiți și: Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace
Stefanchuk a adăugat că „orice proces de pace autentic trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa”.
El a subliniat, de asemenea, că orice acord nu trebuie să încalce constituția țării, care menționează, de asemenea, unele dintre aceste puncte, de exemplu în ceea ce privește teritoriul.
Ruslan Stefanchuk a preluat, de asemenea, argumentele lui Zelenski privind activele înghețate ale Rusiei, afirmând că redirecționarea acestora către Ucraina ar fi „prețul pentru viețile pierdute și prețul pentru distrugerile provocate” de Moscova.
