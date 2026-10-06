Nicușor Dan, la reuniunea “Prietenilor Competitivității”: România susține soluții realiste pentru ca industria să nu-și piardă competitivitatea și crearea unei piețe unice mai simple

ROMÂNIAU.E.CONSILIUL EUROPEAN
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Statele membre ale Grupului “Prietenii Competitivității” sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator, a declarat marți președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a participat marți, în format videoconferință, la o nouă discuție a Grupului “Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămână viitoare.

“Am vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și despre simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene. Statele membre ale Grupului sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator”, a scris el pe Facebook.

 

Președintele a adăugat că România susține soluții realiste, care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea.

“România susține soluții realiste, care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea. Cât privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru”, a adăugat Nicușor Dan.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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