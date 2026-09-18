Nicușor Dan, la summitul “Carpathian 8”: Conectarea carpatică va apropia și mai mult comunitatea românească din Ucraina de România

Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8” este important pentru România atât din perspectiva relațiilor de vecinătate și a comunității românești din Ucraina, cât și prin prisma oportunităților economice pe care le poate genera o mai bună conectare a regiunii, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, prezent la reuniunea din regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk la invitația președintelui ucrainean.

Șeful statului a subliniat că o conectare mai bună între România și Ucraina ar putea contribui inclusiv la păstrarea și exprimarea identității românilor din Ucraina.

„E un summit care încearcă să valorizeze regiunea carpatică și e important pentru noi din mai multe perspective. În primul rând, să construim relațiile de vecinătate. Evident că ne interesează minoritatea românească de aici. Cu cât suntem mai bine conectați, cu atât ei vor fi mai aproape și vor putea să își exprime identitatea”, a afirmat Nicușor Dan înaintea summitului, potrivit Agerpres.

„Zona carpatică din România este cea mai consistentă și avem oportunități”, a declarat președintele, adăugând că va participa sâmbătă dimineață la Via Transilvanica, „cumva în același spectru”.

După participarea la primul Summit al Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, președintele a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între țările carpatice pentru dezvoltarea infrastructurii, consolidarea conexiunilor energetice, promovarea turismului și atragerea de investiții.

„M-am bucurat să particip la acest eveniment important, care promovează integrarea regională, bunele relații de vecinătate, coeziunea și coordonarea, în deplină complementaritate cu mecanismele regionale existente”, a transmis șeful statului.

Inițiativa își propune să reunească reprezentanți din țările de-a lungul cărora se desfășoară Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina, alături de alți actori relevanți pentru cooperarea regională.

Nicușor Dan a subliniat rolul României în cadrul noii inițiative, arătând că țara noastră găzduiește jumătate din lanțul muntos carpatic.

„Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine pentru a construi drumuri și puncte de trecere a frontierei, pentru a consolida conexiunile energetice, pentru a promova turismul și schimburile economice și culturale, pentru a proteja natura și pentru a atrage investiții”, a afirmat președintele.

Potrivit acestuia, România susține o abordare integrată a investițiilor și proiectelor, astfel încât acestea să producă beneficii directe pentru comunitățile locale.

Șeful statului a indicat, totodată, tehnologiile informaționale avansate, securitatea, protecția civilă și pregătirea pentru dezastre naturale și alte situații de criză drept domenii în care cooperarea regională poate contribui la consolidarea rezilienței.

Nicușor Dan a subliniat și dimensiunea europeană a inițiativei, afirmând că aceasta poate reprezenta un instrument suplimentar pentru integrarea europeană a țărilor candidate.

„Țara noastră este un susținător ferm al parcursului european, iar Inițiativa pentru Integrarea Carpatică poate servi și drept instrument suplimentar pentru integrarea europeană a țărilor candidate”, a transmis președintele.

În același timp, România susține valorificarea diversității lingvistice și culturale a regiunii carpatice și consideră protejarea drepturilor minorităților naționale o prioritate în cadrul acestui format.