Nicușor Dan, la Summitul Francofoniei din Cambodgia: Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă. Proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon

Președintele Nicușor Dan a fost întâmpinat, duminică, de regele Cambodgiei, Norodom Sihamoni, în debutul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei la care participă pentru a susține și promova candidatura lui Dacian Cioloș în funcția de secretar general al Francofoniei pentru perioada 2027-2030.

„Candidatura pentru cea mai înaltă poziție într-o organizație internațională de anvergură este un câștig pentru țara noastră, pentru că ne profilează pe scena mondială ca națiune pregătită să-și asume contribuții tot mai consistente la marile proiecte internaționale”, a subliniat Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, „Dacian Cioloș propune o viziune credibilă și ambițioasă pentru relansarea și dezvoltarea comunității francofone, iar proiectul său ar permite României să-și întărească influența în spațiul francofon, să-și consolideze relațiile cu statele membre și să obțină beneficii în mai multe domenii de interes.”

Cel de-al XX-lea Summit al Francofoniei are loc la Phnom Penh, Cambodgia, în perioada 15-16 noiembrie.

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Summitul, care va reuni șefi de stat și de guvern din cele 53 de țări membre cu drepturi depline din Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), se va desfășura sub tema „Réinvestir dans la paix pour une prospérité partagée et une stabilité durable” (A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună și o stabilitate durabilă).

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloș pentru funcția de secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

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Înaintea summitului, Republica Democrată Congo, cel mai important spațiu francofon din lume din punct de vedere demografic, a anunțat sâmbătă că ar fi de acord să retragă candidatura proprie la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), în sprijinul susținerii candidatului României, Dacian Cioloș, acesta din urmă salutând poziția statului african.

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Alegerea viitorului secretar general al Francofoniei pentru perioada 2027-2030 ar urma să aibă loc pe 16 noiembrie.