Nicușor Dan, la summitul UE din Alden Biesen: Prețul energiei și alocarea fondurilor pentru competitivitate sunt obiectivele noastre majore ca să nu adâncim decalajele dintre țările UE

Președintele Nicușor Dan a declarat, înaintea reuniunii Consiliului European dedicat competitivității, că miza principală a summitului este consolidarea poziției economice a Uniunii Europene, prin reforme interne, deschidere externă și reducerea decalajelor față de SUA și China, în special în domenii precum energia și telecomunicațiile.

Șeful statului a explicat că reuniunea are „mai multe componente”, în primul rând una internă, „foarte importantă, de reglementare”. El a dat ca exemplu „recunoașterea diplomelor dintr-o țară europeană în alta” și diferențele de reglementare care afectează companiile.

„Faptul că Europa este împărțită în diferite reglementări face ca marile companii să fie în Statele Unite, de exemplu, pe telecomunicații. Avem 3-4 companii în Statele Unite și vreo 150 în Europa, și, în felul ăsta, banii pentru cercetare-dezvoltare vor fi tot timpul acolo și noi vom avea un dezavantaj competitiv”, a spus Nicușor Dan, subliniind că „toată lumea este de acord” asupra nevoii de simplificare.

Pe componenta externă, președintele a arătat că există un consens larg privind necesitatea încheierii de noi acorduri comerciale. „Europa trebuie să meargă să facă acorduri comerciale, India, Mercosur, toate cele pe care le știți”, a afirmat el.

Un punct „foarte discutat și important pentru România” este prețul energiei și ritmul tranziției verzi.

„Noi suntem printre țările care doresc ca acest proces să fie mai lent, astfel încât industriile care sunt mari consumatoare de energie să aibă timp”, a declarat președintele. El a subliniat că prețul energiei reprezintă „o diferență de competitivitate între Europa și Statele Unite, China” și a indicat două componente esențiale: „rețelele, care să poată să permită o piață unică de energie, pentru că există discontinuități și diferențe de preț între țările europene, și, bineînțeles, taxele pe emisia de carbon, care ridică prețul de energie”.

Nicușor Dan a reamintit că România a susținut întârzierea aplicării noului mecanism de comercializare a certificatelor de emisii. „Vă aduc aminte că, în urmă cu câteva luni, am reușit, după o lungă negociere, să întârziem punerea în aplicare a așa numitului ETS2”, a spus el.

În perspectiva viitorului buget multianual 2028–2034, președintele a arătat că România susține ca fondurile pentru competitivitate să fie alocate și pe criterii geografice. „În momentul în care vom avea banii pe competitivitate în interiorul bugetului multianual 2028-2034, împărțirea acestor bani să fie făcută și pe criterii geografice, astfel încât să nu adâncim decalajul dintre țările mai dezvoltate și mai puțin dezvoltate”, a afirmat el.

Dând exemplul programului Horizon, Nicușor Dan a precizat: „Am avut un program de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene în care România nu a luat practic nimic”.

El a avertizat că, dacă „criteriile vor fi strict competitive, atunci, să fim foarte onești, România și multe țări, să spunem, de la granița Uniunii Europene, nu vor avea mari șanse să ia banii ăștia. Și atunci decalajul se va adânci, se va mări”.

Referitor la discuțiile despre o „Europă cu mai multe viteze”, președintele a declarat că nu există motive de îngrijorare. „Nu trebuie să ne sperie asta. Europa cu mai multe viteze, sau cel puțin așa cum este ideea la momentul ăsta, este pur și simplu reuniuni de țări (…) în care țări care au anumite idei se coordonează pentru a pune împreună o idee pe masa Consiliului”, a spus el. Ulterior, a subliniat că „nu există vreo intenție la nivel de reglementare în interiorul Uniunii pentru regimuri diferite între țări. Asta nu există. Există coordonări între țări”.

Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se întrunesc joi la castelul Alden Biesen din Belgia într-un summit convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.