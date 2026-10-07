Nicușor Dan, la trei ani de la atacurile Hamas asupra Israelului: “Fragilul armistițiu” trebuie transformat într-o soluție care să ofere “securitate israelienilor și palestinienilor un stat”

Președintele Nicușor Dan a reafirmat miercuri angajamentul României pentru pacea în Gaza, într-un mesaj în care a condamnat “barbaria și antisemitismul” generate de atacul Hamas împotriva Israelului și a cerut transformarea unui “fragil armistițiu” într-o soluție durabilă de pace.

“Acum trei ani, teroriștii din Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici. Astăzi aduc un omagiu victimelor și sunt alături de familiile lor și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o astfel de barbarie, nici pentru antisemitismul care a urmat”, a scris Nicușor Dan, pe X.

El a arătat că pacea în Gaza nu poate fi construită decât pe baza dezarmării complete a organizației Hamas.

“România susține Consiliul pentru Pace și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza”, a subliniat președintele.

“Fragilul armistițiu trebuie să se transforme într-o soluție durabilă, care să ofere securitate israelienilor și palestinienilor un stat al lor”, a încheiat șeful statului.

Three years ago, Hamas terrorists murdered some 1,200 people and took 251 hostages. Today I honour the victims and stand with their families and the people of Israel. There is no justification for such savagery, nor for the antisemitism that followed it. Peace in Gaza can only be built on the full disarmament of Hamas. Romania stands behind the Board of Peace and has opened its hospitals to children from Gaza. The fragile ceasefire must become a lasting settlement, one that gives Israelis security and Palestinians a state of their own. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 7, 2026

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Astăzi se împlinesc trei ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.