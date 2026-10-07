Nicușor Dan, la trei ani de la atacurile Hamas asupra Israelului: “Fragilul armistițiu” trebuie transformat într-o soluție care să ofere “securitate israelienilor și palestinienilor un stat”

INTERNAȚIONALROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a reafirmat miercuri angajamentul României pentru pacea în Gaza, într-un mesaj în care a condamnat “barbaria și antisemitismul” generate de atacul Hamas împotriva Israelului și a cerut transformarea unui “fragil armistițiu” într-o soluție durabilă de pace.

“Acum trei ani, teroriștii din Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici. Astăzi aduc un omagiu victimelor și sunt alături de familiile lor și de poporul israelian. Nu există nicio justificare pentru o astfel de barbarie, nici pentru antisemitismul care a urmat”, a scris Nicușor Dan, pe X.

El a arătat că pacea în Gaza nu poate fi construită decât pe baza dezarmării complete a organizației Hamas.

“România susține Consiliul pentru Pace și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza”, a subliniat președintele.

“Fragilul armistițiu trebuie să se transforme într-o soluție durabilă, care să ofere securitate israelienilor și palestinienilor un stat al lor”, a încheiat șeful statului.

 

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Astăzi se împlinesc trei ani de la atacul din 7 octombrie 2023, când Hamas a lovit teritoriul israelian, ucigând aproximativ 1.200 de persoane și luând peste 250 de ostatici. Riposta Israelului a declanșat un război de amploare în Fâșia Gaza, în care și-au pierdut viața peste 67.000 de palestinieni. De ambele părți, majoritatea victimelor sunt civili.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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