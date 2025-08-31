Nicușor Dan laudă, la Chișinău, eforturile R. Moldova de a apăra democrația în fața presiunilor: Sunteți mai europeni decât europenii. Locul vostru este în UE

Republica Moldova reprezintă un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care apără democrația, a declarat, la Chișinău, președintele Nicușor Dan.

Prezent la cea de-a treia ediție a Marii dictări naționale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române, președintele a arătat că, prin eforturile pe care le fac pentru a apăra democrația, “moldovenii sunt mai europeni decât europenii“.

“Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mulțumesc, doamna președintă pentru invitație. Știți că, începând din 2011, această zi este celebrată și în România – Ziua Limbii Române – în mod oficial. Poate nu ar fi rău să copiem și Marea dictare națională. Am putea să începem cu clasa politică de exemplu“, a spus președintele, într-o notă cu amuzament.

“Devenind serioși, vă mărturisesc că sunt foarte emoționat pentru că, așa cum spunea doamna președintă, eu tot timpul am considerat că limba română un dat. M-am născut, am vorbit, am făcut școala în limba română și dumneavoastră, în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă și această identitate. Și acum din nou sunteți, în opinia mea, un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care încercați să apărați democrația în fața acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană“, a subliniat Nicușor Dan, la patru zile distanță după ce președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării.

Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Momentul a dat startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.

Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și este încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.

Aflat pentru a treia oară în Republica Moldova în trei luni, Nicușor Dan a adăugat că dincolo de a fi o identitate, limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi.

“România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă, și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți. Din partea României, din partea mea personal, toată prietenia și toată deschiderea pentru a construi aceste legături”, a mai subliniat președintele.

La Marea dictare națională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației din Republica Moldova sub patronajul Președinției Republicii Moldova.

În cadrul vizitei, Nicușor Dan și Maia Sandu au mai depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și au participat la concertul dedicat Zilei Limbii Române în această localitate.

Totodată, președintele a decorat Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, ceremonia având loc la sediul Ambasadei României în Republica Moldova.