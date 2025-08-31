REPUBLICA MOLDOVA
Nicușor Dan laudă, la Chișinău, eforturile R. Moldova de a apăra democrația în fața presiunilor: Sunteți mai europeni decât europenii. Locul vostru este în UE
Republica Moldova reprezintă un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care apără democrația, a declarat, la Chișinău, președintele Nicușor Dan.
Prezent la cea de-a treia ediție a Marii dictări naționale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române, președintele a arătat că, prin eforturile pe care le fac pentru a apăra democrația, “moldovenii sunt mai europeni decât europenii“.
“Sunt deosebit de onorat să fiu împreună cu dumneavoastră aici. Mulțumesc, doamna președintă pentru invitație. Știți că, începând din 2011, această zi este celebrată și în România – Ziua Limbii Române – în mod oficial. Poate nu ar fi rău să copiem și Marea dictare națională. Am putea să începem cu clasa politică de exemplu“, a spus președintele, într-o notă cu amuzament.
“Devenind serioși, vă mărturisesc că sunt foarte emoționat pentru că, așa cum spunea doamna președintă, eu tot timpul am considerat că limba română un dat. M-am născut, am vorbit, am făcut școala în limba română și dumneavoastră, în opinia mea, ați dat un exemplu lumii întregi prin lupta pe care ați dat-o în timp, în ciuda tuturor presiunilor, pentru a păstra această limbă și această identitate. Și acum din nou sunteți, în opinia mea, un exemplu pentru Europa și pentru lumea întreagă prin modul în care încercați să apărați democrația în fața acelorași tipuri de presiuni care vin din aceeași parte și dovediți prin asta că sunteți mai europeni decât europenii și că locul dumneavoastră este în Uniunea Europeană“, a subliniat Nicușor Dan, la patru zile distanță după ce președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării.
Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Momentul a dat startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și este încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
Aflat pentru a treia oară în Republica Moldova în trei luni, Nicușor Dan a adăugat că dincolo de a fi o identitate, limba română este o responsabilitate pentru fiecare dintre noi.
“România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă, și este responsabilitatea noastră să ne ajutăm unii pe ceilalți astfel încât aceste două țări să aibă un viitor luminos în lumea pe care o construim noi toți. Din partea României, din partea mea personal, toată prietenia și toată deschiderea pentru a construi aceste legături”, a mai subliniat președintele.
La Marea dictare națională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației din Republica Moldova sub patronajul Președinției Republicii Moldova.
În cadrul vizitei, Nicușor Dan și Maia Sandu au mai depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și au participat la concertul dedicat Zilei Limbii Române în această localitate.
Totodată, președintele a decorat Casa Memorială „Alexei Mateevici" din comuna Zaim, raionul Căușeni, ceremonia având loc la sediul Ambasadei României în Republica Moldova.
Maia Sandu și Nicușor Dan au celebrat Ziua Limbii Române la Chișinău: Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului
Limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului, a declarat, duminică, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în deschiderea celei de-a treia ediții a Marii dictări naționale, eveniment organizat de Ziua Limbii Române.
Discursul a avut loc în prezența președintelui României, Nicușor Dan, invitat la Chișinău cu această ocazie.
“Vă mulțumesc pentru prezența la cea de-a treia ediție a Marii dictări naționale – un eveniment care a devenit o tradiție tot mai apreciată. Faptul că numărul participanților crește de la un an la altul demonstrează că limba română ne adună, ne unește și ne inspiră. Domnule președinte, prezența dumneavoastră aici, la Chișinău, este un semn de prietenie și de solidaritate, dar mai ales o dovadă că limba română rămâne cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului. Ea ne poartă istoria, ne păstrează cultura și ne leagă de valorile și tradițiile noastre. Însă limba română nu trebuie celebrată doar o singură zi pe an, ci trebuie onorată și cinstită în fiecare zi – atunci când alegem să vorbim corect, să scriem îngrijit, să folosim cu drag expresiile și bogăția vocabularului ei. Astfel, o păstrăm vie și o transmitem generațiilor viitoare. Limba română este legătura noastră cu trecutul – cu scriitorii, cântăreții și profesorii care au luptat pentru ea – dar și cu viitorul, cu copiii care o vor folosi pentru a construi știința, cultura și arta de mâine. Cuvântul este o putere mare. El nu este un dat. Au fost vremuri când, doar pentru că rosteai numele limbii române, riscai să fii batjocorit sau prigonit. Astăzi putem vorbi liber – și trebuie să apărăm și să prețuim acest drept fundamental pentru noi și pentru generațiile viitoare”, a afirmat Sandu.
Șeful statului român s-a aflat la Chișinău la patru zile distanță după ce președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk s-au deplasat miercuri în capitala Republicii Moldova pentru a-și exprima sprijinul ferm pentru Republica Moldova în fața presiunilor rusești și pentru parcursul european al țării.
Într-un scut politic de susținere pentru Republica Moldova în fața Rusiei, cei trei au avut intervenții la evenimentele dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, cu Macron și Tusk vorbind în limba română, în ovațiile audienței din Piața Marii Adunări Naționale. Momentul a dat startul numărătorii inverse până la alegerile parlamentare din 28 septembrie, considerate decisive pentru viitorul pro-occidental al Chișinăului, într-un climat tensionat de campanii de dezinformare venite dinspre Federația Rusă.
Acest veritabil desant politic european la Chișinău a fost deschis de prim-ministrul Ilie Bolojan, primul lider român care a vizitat Republica Moldova pe 23 august, ziua nefastului și odiosului pact Ribbentrop-Molotov, și este încheiat duminică, 31 august, de Ziua Limbii Române, printr-o vizită la Chișinău a președintelui Nicușor Dan.
La Marea dictare națională au participat peste 2.000 de persoane, care au scris un text literar după dictare. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației din Republica Moldova sub patronajul Președinției Republicii Moldova.
În cadrul vizitei, Nicușor Dan și Maia Sandu au mai depus flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni și au participat la concertul dedicat Zilei Limbii Române în această localitate.
Totodată, președintele a decorat Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, ceremonia având loc la sediul Ambasadei României în Republica Moldova.
„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE
Comisarul pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, va semna, marți, 2 septembrie, la Chișinău, acordul de asociere între UE și Moldova privind participarea acestei țări la programul Europa Creativă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și organizațiile culturale din Moldova vor avea acces la acțiunile programului Europa Creativă în cadrul componentei „Cultură”, informează Comisia Europeană.
Înainte de semnare, pe 1 septembrie, comisarul Micallef se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Aderarea Moldovei la Europa creativă reprezintă un impuls semnificativ în procesul de aderare a țării la UE. Acest pas reafirmă sprijinul neclintit al UE pentru cultura și sectorul cultural din Moldova. Europa creativă va oferi oportunități concrete pentru artiștii moldoveni, industriile culturale și creative și proiectele de restaurare a patrimoniului din țară. Orașele moldovenești vor putea, de asemenea, să concureze pentru titlul de Capitală europeană a culturii pentru țările din afara UE.
„Acest acord plasează poporul moldovean în mijlocul drumului către aderarea la UE. El transmite un semnal puternic: cultura moldovenească este cultură europeană. A recunoaște acest lucru înseamnă a afirma că Europa este mai puternică datorită diversității sale și că cultura, tradițiile și creativitatea Moldovei se află chiar în centrul patrimoniului nostru comun”, a declarat comisarul Glenn Micallef.
Accesul Moldovei la componenta „Cultură” a programului Europa Creativă va sprijini sectoarele cultural și creativ, aducând noi oportunități de finanțare, rețele mai extinse și un public mai larg pentru talentele moldovenești din întreaga UE.
Următorul pas va fi desemnarea unui birou Europa Creativă, care va servi la amplificarea oportunităților în rândul organizațiilor locale.
După semnarea acordului, comisarul Micallef va vizita Mănăstirea Orhei Vechi. De asemenea, va purta un dialog cu tinerii moldoveni pe tema implicării sociale a tinerilor și a programelor UE și se va întâlni cu reprezentanți ai industriilor culturale și artiști din Moldova.
Canada impune noi sancțiuni împotriva unor persoane și instituții care au fost implicate în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în R. Moldova
Canada a extins joi sancțiunile împotriva a 16 cetățeni moldoveni și a două instituții care au legătură cu Rusia, ca urmare a rolului pe care l-au jucat în activitățile de interferență malignă ale Rusiei în Republica Moldova.
„Canada condamnă cu fermitate orice încercare de a influența, interfera, corupe sau discredita guverne legitime și democratice. Astăzi, ne reafirmăm sprijinul pentru guvernul ales democratic al Moldovei și pentru eforturile sale de a implementa reforme democratice, de a contracara interferența malignă a Rusiei și de a-și recâștiga suveranitatea deplină în cadrul granițelor sale recunoscute internațional”, a subliniat Anita Anand, ministrul canadian de Externe, într-un comunicat.
Minister Anand announces additional sanctions in response to Russia’s malign interference activities in Moldova
To read the full news release: https://t.co/K6uSQdd4Cg
— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) August 28, 2025
MAE canadian subliniază că aceste persoane, care au participat activ la eforturile coordonate menite să destabilizeze guvernul ales democratic în Republica Moldova, sunt asociate cu politicianul și omul de afaceri Ilan Șor, care a fost sancționat de Canada și care a fugit din Republica Moldova în 2019.
Printre aceste persoane se numără oficiali și asociați ai partidului politic al lui Șor, Partidul Șor, care a fost sancționat de Canada în iunie 2023, precum și foști oficiali din Moldova și oficiali ai Unității Teritoriale Autonome Gagauzia, o regiune din Republica Moldova a cărei administrație actuală are legături puternice cu Rusia.
Lista persoanelor sancționate include, de asemenea, reprezentanți ai mass-media pro-ruse din Republica Moldova implicați în diseminarea dezinformării, precum și alți participanți la operațiunile maligne ale Rusiei în străinătate.
Canada impune, de asemenea, sancțiuni împotriva blocului politic condus de Shor, Victory/Pobeda, care a fost lansat în Rusia ca succesor al Partidului Șor, precum și împotriva unui grup paramilitar susținut de Șor și a liderului acestuia, care au fost implicați în organizarea unei serii de proteste antiguvernamentale în Republica Moldova în 2023.
Aceste măsuri sunt anunțate în contextul în care actorii politici și organizațiile aflate sub influența lui Șor își intensifică eforturile de a interveni în următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, care vor avea loc pe 28 septembrie 2025.
Fiind republică parlamentară, acestea sunt cruciale pentru parcursul european al țării.
Acesta este motivul pentru care președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz au călătorit la Chișinău de Ziua Independenței Republicii Moldova, pentru a-și arăta sprijinul pentru eforturile depuse de această țară care se confruntă cu acțiuni complexe din partea Rusiei care urmăresc o deturneze de la aderarea la UE.
