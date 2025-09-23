ROMÂNIA
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să mențină unitatea și să continue reformele: Românii au făcut sacrificii în ultimii ani și au fost nevoiți, din nou, să fie solidari
Discuțiile dintre Nicușor Dan și liderii coaliției de marți, de la Palatul Cotroceni, au fost constructive iar președintele a subliniat importanța menținerii unității coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor, a transmis marți Administrația Prezidențială.
Președintele Nicușor Dan a avut marți, 23 septembrie 2025, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării.
Conform sursei citate, discuțiile au fost constructive, iar președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public.
„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare.
Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.
Șeful statului a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.
Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului.
MAREA BRITANIE
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a primit marți, 23 septembrie, vizita ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, E.S. Giles Portman, informează MApN.
Potrivit sursei citate, în cadrul întrevederii, au fost abordate subiecte de interes strategic mutual privind situația de securitate în regiunea Mării Negre, implementarea Acordului bilateral de cooperare în domeniul apărării și pregătirea Reuniunii miniștrilor apărării din țări membre ale NATO, care va avea loc în luna octombrie a acestui an.
Pe agenda întâlnirii s-a aflat, de asemenea, subiectul referitor la sprijinul pentru Ucraina, inclusiv prin proiecte și inițiative specifice. În acest context, au fost purtate discuții privind cooperarea dintre cele două state în cadrul oferit de Coaliția pentru capabilități maritime, sub umbrela Grupului de contact pentru Ucraina (UDCG).
„Regatul Unit este unul dintre cei mai importanți parteneri și aliați ai României, Parteneriatul nostru strategic fiind esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României și pentru securitatea europeană și susținerea apărării Ucrainei”, a declarat ministrul apărării naționale.
Din perspectiva apărării colective a NATO, cei doi oficiali au apreciat cooperarea foarte bună dintre România și Regatul Unit, în contextul multiplelor provocări la adresa securității Alianței și a evoluției războiului din Ucraina. Ministrul Moșteanu a evidențiat, totodată, rolul țării noastre în consolidarea posturii de apărare și descurajare pe flancul estic al NATO.
ROMÂNIA
Punctele de livrare alternative reduc semnificativ amprenta de carbon, afirmă CEO-ul Sameday. Soluții pentru creșterea competitivității României în transport și logistică
Creșterea competitivității României în domeniul transporturilor și logisticii și reducerea amprentei de carbon sunt esențiale pentru viitorul infrastructurii, au subliniat Dan-Virgil Pascu, vicepreședinte al Consiliului Concurenței și Lucian Baltaru, CEO Sameday, în cadrul panelului Eurosfat privind „Viitorul României și al infrastructurii”.
Lucian Baltaru, CEO Sameday, a arătat cum inovația și optimizarea fluxurilor pot reduce amprenta de carbon cu 20-40% fără schimbări radicale de infrastructură. El a oferit exemplul rețelei de lockere și puncte de livrare alternative, prin care un colet poate avea o amprentă de carbon cu până la 95% mai mică decât livrările door-to-door.
„Vreau să vă dau perspectiva antreprenorului din industria transporturilor, mai exact din zona de last mile. Am pornit Sameday acum 18 ani cu doar patru curieri. De atunci am crescut constant, iar astăzi suntem prezenți în România, Ungaria și Bulgaria, cu peste 6.000 de colegi. Visul nostru este să transformăm curieratul tradițional prin inovație și eficiență. Ne dorim să devenim cel mai popular curier din Europa Centrală și de Sud-Est. În 2020, chiar în plină pandemie, am deschis operațiunile în Ungaria, iar în 2022 am intrat în Bulgaria. Continuăm să construim tehnologie aici, în România, pe care o putem exporta cu succes și în alte piețe regionale.
Lucian Baltaru a arătat că tranziția către transport verde începe cu măsuri pragmatice, precum optimizarea fluxurilor logistice, care pot reduce amprenta de carbon cu până la 40% fără investiții masive în flote electrice.
„Transportul verde nu înseamnă neapărat să treci toată marfa pe camioane electrice. Marele beneficiu al acestui trend este că din ce în ce mai multe companii, inclusiv cele de transport, au început să își calculeze amprenta de carbon.
Când faci acest calcul corect, până la nivelul furnizorilor și subcontractorilor, realizezi că amprenta de carbon poate fi redusă cu 20-40% doar prin optimizarea fluxurilor – fără să schimbi imediat mașinile”, a spus acesta.
El a subliniat că un „bottleneck” major în România îl reprezintă traversarea munților, iar creșterea vitezei medii pe aceste segmente ar conduce la eficiență sporită, costuri mai mici și emisii reduse.
„Viteza medie în afara munților a crescut mult în ultimii ani – de la 40-45 km/h acum un deceniu la aproape 70 km/h pe unele segmente. Dar când trebuie să traversezi munții, media scade la 50-55 km/h, depinzând de perioadă. Dacă reușim să creștem viteza medie, vom deveni mai eficienți, iar eficiența aduce costuri mai mici și emisii reduse. Pe lângă aceste îmbunătățiri incrementale, putem aduce schimbări radicale. În zona de last mile, acum 8-10 ani, când făceam planuri pentru viitor, am realizat că la productivitatea curierilor de atunci ar fi fost nevoie de un număr uriaș de angajați pentru a livra în standardele dorite. Întrebarea a fost: cum putem face mai bine și mai eficient”, a explicat Lucian Baltaru.
Ca soluție inovatoare, Baltaru a prezentat rețeaua de puncte de livrare alternative – easybox-uri, pick-up points și lockere – care reduc semnificativ amprenta de carbon, un colet ridicat de la un easybox având o amprentă de carbon cu până la 95% mai mică decât unul livrat la ușă.
Baltaru a explicat eficiența sistemului: un curier door-to-door procesează 100–120 de colete pe zi, în timp ce alimentarea punctelor de livrare permite gestionarea a 600–700 de colete cu aceeași mașină, iar peste jumătate dintre consumatori își ridică pachetele mergând pe jos.
„Astfel, traficul și poluarea sunt reduse semnificativ. Metoda a fost dezvoltată inițial de mediul privat, dar acum se extinde rapid în toată Europa. România a fost printre primele trei țări care au scalat acest model. Există multe modalități prin care poți aduce îmbunătățiri incrementale, dar și schimbări radicale care transformă complet o problemă structurală. Din perspectiva mea, acesta este modul în care logistica poate deveni mai verde, mai eficientă și mai competitivă”, a concluzionat CEO-ul Sameday.
Vicepreședintele Consiliului Concurenței, Dan-Virgil Pascu, a subliniat că România se află într-o competiție globală, mai ales între Statele Unite, China și UE, și că rețelele mari de infrastructură nu mai pot fi dezvoltate doar de țara noastră, ci în cadrul unei cooperări regionale europene, în special cu Bulgaria și Ungaria.
„Suntem într-o competiție globală, mai ales între Statele Unite, China și Uniunea Europeană. Din păcate, nu mai stăm la fel de bine ca acum 10-15 ani. Avem de recuperat, în special în privința prețurilor la energie și a noilor tehnologii – inteligența artificială, centre de date și cloud. O infrastructură logistică și de transport dezvoltată în România aduce beneficii directe consumatorului, prin prețuri mai mici, livrare mai rapidă și siguranță mai mare. Totuși, cred că rețelele mari de infrastructură nu mai pot fi dezvoltate doar de România, ci printr-un efort comun european și regional, alături de vecinii noștri, în special Bulgaria și Ungaria”, a spus acesta.
„În ceea ce privește reglementările europene, trebuie spus clar: nimeni nu ne obligă să facem lucrurile prost”, a punctat el, subliniind că, deși Uniunea Europeană reglementează multe domenii, există și o preocupare reală pentru dereglementare, iar excesul normativ afectează competitivitatea.
El a atras atenția că nu regulile europene sunt problema, ci modul în care sunt aplicate, subliniind că excesul de reglementări frânează competitivitatea.
„Legislația europeană trebuie, în anumite cazuri, transpusă în legislația națională, iar alteori are efect direct, ca o lege adoptată de Parlamentul României. Problema noastră este că, din reflexe inerțiale, nu implementăm lucruri bune, care ar aduce eficiență și experiență. România a fost condusă centralizat până acum 35 de ani, iar inițiativele erau fie blocate, fie încurajate coercitiv. Astăzi avem acces la experiența altor state – portul Rotterdam asigură prosperitate de 500 de ani, Amsterdam a fost secole întregi cel mai bogat oraș al lumii, iar tradițiile comerciale europene sunt la dispoziția noastră”, a precizat Dan-Virgil Pascu.
El a evidențiat potențialul strategic al României, de la Marea Neagră și portul Constanța până la Dunăre și conexiunile rutiere europene, dar a subliniat paradoxul unei infrastructuri interne deficitare, care face mai ușoară deplasarea la Viena decât la Sibiu.
„Arhitectura legislativă din România reprezintă adesea o frână. Nu este rocket science – ar trebui implementate regulamentele europene. De ani de zile încercăm, în cadrul Consiliului Concurenței, să aplicăm prevederi europene pentru portul Constanța, dar întâmpinăm piedici. Un plan integrat pentru transport verde și multimodal ar fi esențial. În plus, trebuie să corectăm distorsiunile de fiscalitate. În România este mai ieftin să transporți pe asfalt decât pe calea ferată sau pe apă. Suntem o excepție în Uniunea Europeană, unde transportul feroviar și naval este mai rapid, mai ieftin și mai curat”, a cocluzionat vicepreședintele Consiliului Concurenței.
În cadrul aceluiași panel, Mihai Coteț (vicepreședintele Biroului Permanent al Senatului) a subliniat că pentru a avea un impact real asupra mediului în care trăim este necesară implicarea activă. George Dima (vicepreședinte în Comisia pentru Cultură și Media, Camera Deputaților) a pledat pentru cinci direcții esențiale: accelerarea infrastructurii critice, investiții în porturi maritime și fluviale, dezvoltarea proiectelor transfrontaliere, digitalizare și logistică integrată, reformă instituțională și parteneriat public-privat, precum și o politică externă regională activă.
JUSTIȚIE
Parchetul General solicită Parlamentului European să ridice imunitatea Dianei Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv propagandă legionară
Parchetul General solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară, relatează Agerpres.
Diana Șoșoacă a fost chemată marți la sediul Parchetului, însă nu s-a prezentat la audieri.
“Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penal a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, sub aspectul săvârșirii următoarelor infracțiuni: 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal; 4 infracțiuni de promovarea în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002; promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002; ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal”, a transmis marți Parchetul într-un comunicat de presă.
Totodată, procurorul general Alex Florența a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă.
Anul trecut, Diana Șoșoacă a mers la troița din localitatea ilfoveană Tâncăbești, unde a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mișcării legionare, Corneliu Zelea-Codreanu, și a altor 13 membri ai mișcării de extremă dreapta. “E dreptul meu să consider pe cine vreau eu patriot”, declara Diana Șoșoacă despre Corneliu Zelea Codreanu, într-o transmisiune pe Facebook.
În octombrie 2024, Parchetul General s-a autosesizat și a deschis un dosar penal după ce Diana Șoșoacă l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu. Nemulțumită că judecătorii de la Curtea Constituțională i-au invalidat candidatura la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă a intrat atunci live pe Youtube și l-a omagiat pe fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu.
“Din acest moment, s-a terminat cu România, nu mai există stat, nu mai există nimic. Nu pot să spun decât ‘Trăiască Legiunea și Căpitanul’ care au fost omorâți de aceeași putere jidănească care a acționat și acum. Rușine tuturor!”, spunea Șoșoacă.
În luna februarie 2025, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) a depus la Parchetul General un denunț la adresa Dianei Șoșoacă pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, condamnat pentru genocid. Astfel, pe 11 februarie 2025, Diana Șoșoacă a avut o intervenție în plenul Parlamentului European, în cadrul căreia le-a recomandat colegilor să elaboreze strategiile de politică externă după modelul dictatorului Nicolae Ceaușescu, afirmând că: “Nimeni nu l-a egalat vreodată”.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ionuț Moșteanu, întrevedere cu ambasadorul britanic la București: Parteneriatul strategic cu Regatul Unit, esențial pentru consolidarea și modernizarea capacității de apărare a României
Punctele de livrare alternative reduc semnificativ amprenta de carbon, afirmă CEO-ul Sameday. Soluții pentru creșterea competitivității României în transport și logistică
Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să mențină unitatea și să continue reformele: Românii au făcut sacrificii în ultimii ani și au fost nevoiți, din nou, să fie solidari
NATO: Norvegia denunță trei încălcări ale spațiului său aerian de către Rusia în acest an și cere explicații Moscovei
Chișinăul respinge acuzațiile Rusiei privind o “intervenție militară a UE în Moldova”: Aceste “alerte” sunt o fabricație a serviciilor de spionaj ruse
Parchetul General solicită Parlamentului European să ridice imunitatea Dianei Șoșoacă, acuzată de mai multe infracțiuni, inclusiv propagandă legionară
Parlamentul European susține măsuri pentru consolidarea industriei europene de apărare și integrarea Ucrainei în programele UE
Ministrul Apărării suedez: Europa trebuie să adopte o mentalitate de „pregătire pentru război”. Suedia va contribui la crearea masei, vitezei și descurajării pe care securitatea europeană le cere
Educația trebuie să devină motorul principal al proiectului european, afirmă Victor Negrescu: Am cerut în PE măsuri suplimentare pentru creșterea calității educației în toată Europa
Gheorghe Falcă: România și flancul estic al NATO beneficiază de prezența militară aliată, dar este nevoie de investiții în mobilitate militară pentru a elimina rapid orice agresor care vine din Est
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Trending
- U.E.1 week ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Ministerul Energiei salvează 1984 MW din proiecte de energie curată prin extinderea termenului de finalizare a investițiilor până în 2026
- U.E.6 days ago
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
- INTERNAȚIONAL4 days ago
Israelul pregătește represalii împotriva Franței dacă Macron va anunța recunoașterea statului palestinian la Adunarea Generală a ONU (Politico)
- INTERNAȚIONAL4 days ago
Emmanuel Macron își apără decizia de a recunoaște statul Palestina: „Este cea mai bună modalitate de a izola Hamas”