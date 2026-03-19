Nicușor Dan, Meloni, Tusk și alți șapte lideri UE cer extinderea gratuității certificatelor ETS pentru a salva industria: Tranziția verde poate reuși doar dacă baza industrială rămâne puternică (DOCUMENT)

Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan, premierul italian Giorgia Meloni, premierul polon Donald Tusk și liderii alte șapte state membre ale Uniunii Europene au transmis joi, în ajunul summitului UE de la Bruxelles, o scrisoare către președinții Consiliului European și Comisiei Europene în care au avertizat că Uniunea Europeană se află într-un „moment critic” și au cerut revizuirea urgentă a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS).

„Europa se află într-un moment critic. Deciziile luate astăzi în materie de competitivitate vor determina prosperitatea, leadershipul tehnologic și autonomia noastră strategică pentru deceniile următoare”, se arată în documentul semnat de mai mulți șefi de stat și de guvern și obținut de CaleaEuropeană.ro.

Semnatarii subliniază că evoluțiile geopolitice recente evidențiază „fragilitatea ecosistemelor economice actuale și mediul dificil în care operează companiile”, insistând că competitivitatea trebuie să rămână o prioritate centrală a proiectului european.

„Competitivitatea europeană a fost mult timp — și rămâne mai mult ca oricând — coloana vertebrală a prosperității, forței și rezilienței noastre”, se mai arată în scrisoare, care subliniază că protejarea acesteia este „nu doar o chestiune economică, ci și una profund politică”.

Liderii europeni recunosc necesitatea accelerării tranziției verzi, dar avertizează că aceasta nu poate avea loc fără menținerea unei baze industriale solide.

„Putem reuși tranziția verde doar dacă baza noastră industrială rămâne puternică”, se arată în document.

În acest context, aceștia atrag atenția asupra impactului creșterii prețurilor la energie și al inflației asupra industriei, precum și asupra limitărilor actuale ale soluțiilor de decarbonizare, în special pentru sectoarele greu de decarbonizat.

„Astăzi constatăm că traiectoria prevăzută de Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) până în 2034 este prea abruptă și excesiv de ambițioasă”, avertizează semnatarii, adăugând că actualul cadru, combinat cu eliminarea treptată a alocărilor gratuite, „a devenit un risc existențial pentru numeroase sectoare industriale strategice europene”.

În acest sens, liderii cer o revizuire amplă a ETS, care să reducă impactul asupra prețurilor la energie și volatilitatea prețului carbonului.

„Considerăm necesară o revizuire aprofundată a ETS, care să vizeze atenuarea impactului asupra prețurilor la electricitate și reducerea riscului de volatilitate a prețului carbonului”, se arată în scrisoare.

De asemenea, aceștia solicită extinderea alocărilor gratuite din cadrul ETS 1 după 2034 și o eliminare treptată mai lentă a acestora începând cu 2028, pentru a evita presiuni excesive asupra industriei.

Liderii europeni subliniază și urgența adoptării măsurilor legislative necesare. „Timpul este esențial; propunerea legislativă corespunzătoare nu ar trebui amânată până în vară”, se arată în document, care cere ca revizuirea ETS 1 să fie prezentată „cel târziu la sfârșitul lunii mai”.

Scrisoarea este semnată de cancelarul Austriei, Christian Stocker, prim-ministrul Bulgariei, Andrey Gurov, prim-ministrul Cehiei Andrej Babis, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković, prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, premierul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban.