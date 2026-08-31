Nicușor Dan: Memoria victimelor totalitarismului aparține întregii Europe. În Europa unită, România și R. Moldova își afirmă angajamentul față de istoria care ne leagă

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Președintele Nicușor Dan a transmis, luni, un mesaj cu prilejul spectacolului „Dosarele Siberiei”, pus în scenă la Palatul Cotroceni de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Limbii Române. Șeful statului a subliniat că memoria represiunilor totalitare reprezintă o moștenire comună europeană și că legăturile culturale dintre România și Republica Moldova contribuie la consolidarea unei Europe unite.

„Memoria victimelor represiunilor totalitare nu aparține doar Republicii Moldova sau României, ci întregii Europe”, a transmis Nicușor Dan, apreciind faptul că spectacolul dedicat mărturiilor supraviețuitorilor Gulagului sovietic a fost prezentat în mai multe capitale europene.

Președintele a atras atenția că mesajul spectacolului este cu atât mai relevant într-un context european marcat de război și de reapariția discursurilor radicale.

„Într-o Europă care continuă să fie pusă la încercare de război și de resurgența discursurilor radicale, această lecție este mai actuală ca oricând”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că arta și memoria istorică pot contribui la apărarea valorilor democratice și la înțelegerea pericolelor totalitarismului, propagandei și extremismului.

„Societățile care își cunosc trecutul devin mai puternice și mai capabile să recunoască pericolele intoleranței, ale propagandei și ale extremismului”, a transmis președintele.

Referindu-se la Ziua Limbii Române, Nicușor Dan a evidențiat totodată legăturile culturale dintre România și Republica Moldova, precum și proiectele comune desfășurate la București și Chișinău.

„Arătăm angajamentul nostru ferm față de valorile culturale comune, față de limba și istoria care ne leagă, în Europa unită”, a mai transmis președintele.