Nicușor Dan merge în premieră la ONU: Președintele va susține viziunea României asupra securității și ordinii internaționale la Adunarea Generală

ONUROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
de citit in1 min.
© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care va avea loc la New York, și va susține, pe 23 septembrie, discursul național în plenul organizației.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU va avea ca temă centrală ”Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți” (Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all).

Președintele Nicușor Dan va susține miercuri, 23 septembrie 2026, intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția României la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

Cu această ocazie, președintele va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Administrația Prezidențială mai precizează că detaliile agendei președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public mai aproape de data acestui eveniment.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Șapte țări, printre care Franța, Germania și Regatul Unit, condamnă planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania: „Va submina perspectiva unei soluții bazate pe două state”
Șapte țări, printre care Franța, Germania și Regatul Unit, condamnă planul Israelului de extindere a coloniilor în Cisiordania: „Va submina perspectiva unei soluții bazate pe două state”
Articolul următor
Andrii Sybiha a discutat cu Kaja Kallas despre „măsuri concrete menite să consolideze Ucraina și să sporească presiunea asupra Rusiei”
Andrii Sybiha a discutat cu Kaja Kallas despre „măsuri concrete menite să consolideze Ucraina și să sporească presiunea asupra Rusiei”
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

Articole Populare