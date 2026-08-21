Nicușor Dan merge în premieră la ONU: Președintele va susține viziunea României asupra securității și ordinii internaționale la Adunarea Generală

Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, care va avea loc la New York, și va susține, pe 23 septembrie, discursul național în plenul organizației.

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU va avea ca temă centrală ”Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți” (Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all).

Președintele Nicușor Dan va susține miercuri, 23 septembrie 2026, intervenția națională în plenul Adunării Generale a ONU în cadrul căreia va sublinia eforturile depuse de România pentru susținerea procesului de reformare a organizației și contribuția României la asigurarea păcii, securității și ordinii internaționale bazate pe reguli și norme.

Cu această ocazie, președintele va participa și la evenimente organizate în marja segmentului de nivel înalt și va avea reuniuni bilaterale cu alți șefi de stat sau de guvern, inclusiv pentru susținerea candidaturii românești la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Administrația Prezidențială mai precizează că detaliile agendei președintelui se află în proces de definitivare, iar un program consolidat al întâlnirilor va fi făcut public mai aproape de data acestui eveniment.