Președintele Nicușor Dan va participa joi, la Berlin, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, ca urmare a invitației primite de la cancelarul german Friedrich Merz, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Președintele va afirma că un acord de pace trebuie să țină cont de interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România. Astfel, un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră.

De asemenea, șeful statului va sublinia că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune.

Inițiativa Coaliției de Voință (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei și să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace și să se împiedice o nouă agresiune.

Inițiativa este condusă de Regatul Unit și Franța și a fost lansată în martie 2025.