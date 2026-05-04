Nicușor Dan, mesaj către români și piețe financiare în contextul moțiunii de cenzură: România își păstrează angajamentele pe deficit și direcția pro-occidentală

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, la Erevan, că România își va menține direcția pro-occidentală indiferent de rezultatul votului la moțiunea de cenzură programată pentru marți, subliniind că există un consens politic asupra obiectivelor majore.

Șeful statului a transmis un mesaj de calm și continuitate, la finalul summitului Comunității Politice Europene.

„O să avem mâine moțiunea, vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă într-un sens sau în celălalt, România va continua să păstreze direcția occidentală, statul va continua să funcționeze și există acord politic pe obiectivele fundamentale imediate care sunt SAFE și PNRR”, a afirmat acesta, citat de Agerpres.

Referindu-se la reforma companiilor de stat, președintele a evidențiat problemele de management și necesitatea profesionalizării conducerii acestora. „Toți românii știu asta, sunt probleme mari de management la companiile de stat și noi trebuie să reușim să le facem să funcționeze pe principii de economie, pe de o parte, și pe de altă parte să reușim să ducem un management competent acolo. Și bineînțeles că asta a născut tensiuni, diferențe de viziune. Ce pot eu să spun este că, cu tact și cu negociere între părți, chestiunea asta trebuie să meargă înainte, pentru că nu putem altfel”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește scenariile politice de după vot, șeful statului a arătat că toate variantele sunt luate în calcul, iar o eventuală adoptare a moțiunii ar putea genera o scurtă perioadă de incertitudine. „Pentru fiecare din aceste cazuri posibile există alte dezvoltări”, a spus el, estimând că, dacă moțiunea va trece, ar putea urma una-două săptămâni de incertitudine. „Ea nu trebuie să ne îngrijoreze, pentru că există angajament și pe obiectivele importante și pe direcția pro-occidentală”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a comentat și evoluțiile de pe piața financiară, apreciind că reacțiile sunt firești în contextul instabilității politice. „Din nou, invit la calm. Este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. S-a întâmplat în România la alte evenimente similare, s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. Am văzut, după ce chestiunile se așează, cursul revine. Ce pot să transmit și românilor și să-i spunem pieței financiare este că România își păstrează angajamentele pe deficit și păstrează angajamentele pe obiectivele imediate (…) și direcția pro-occidentală”, a subliniat acesta.

În eventualitatea în care moțiunea împotriva Guvernului Bolojan va fi adoptată, președintele a indicat că va privilegia o soluție politică stabilă, nu una grăbită. „De principiu, soluția trebuie să fie stabilă mai mult decât rapidă. Trebuie să existe niște premise care să garanteze că va dura cât mai mult, mai mult decât rapiditatea”, a conchis șeful statului.