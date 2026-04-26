Nicușor Dan, mesaj de solidaritate cu SUA: Atacul de la cina corespondenților, un atac „împotriva democrației însăși”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de solidaritate cu Statele Unite după incidentul armat produs la cina corespondenților de la Casa Albă, calificând atacul drept o agresiune la adresa democrației.

„România este ferm alături de Statele Unite în aceste momente. Atacul teribil de la dineul corespondenților de la Casa Albă nu este doar un atac împotriva președintelui Trump și a echipei sale, ci împotriva democrației însăși”, a transmis șeful statului într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Romania stands firmly with the United States today. The horrendous attack at the White House Correspondents' Dinner is an assault not just on President Trump and his team, but on democracy itself. We are relieved that the President, First Lady and all present are safe. The swift… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 26, 2026

Președintele a subliniat că este „o ușurare” faptul că președintele american, Prima Doamnă și toți participanții la eveniment sunt în siguranță și a lăudat intervenția rapidă a forțelor de ordine.

„Reacția promptă a forțelor de ordine reflectă soliditatea instituțiilor americane”, a adăugat acesta.

Nicușor Dan a reiterat că violența politică nu poate fi acceptată într-o societate democratică și a evidențiat relația strânsă dintre România și Statele Unite.

„Violența politică nu are loc în societățile noastre. România, un aliat puternic în NATO și prieten al poporului american, își exprimă deplina solidaritate”, a mai transmis președintele României.

De asemenea, lideri europeni și aliați occidentali au reacționat rapid după incidentul armat produs la dineul corespondenților de la Casa Albă din Washington, exprimându-și solidaritatea cu președintele american Donald Trump și condamnând ferm violența politică.

Incidentul a avut loc în timpul dineului anual al corespondenților de la Casa Albă, organizat la hotelul Hilton din Washington, unde un bărbat înarmat ar fi pătruns în holul clădirii și s-a îndreptat spre zona sălii de bal în care avea loc evenimentul. Potrivit autorităților, acesta ar fi deschis focul în apropierea zonei de recepție, declanșând panică în rândul participanților.

Președintele SUA, Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și Prima Doamnă, Melania Trump, au fost evacuați de urgență, alături de ceilalți invitați. Suspectul, identificat drept un bărbat de 31 de ani din California, a fost reținut, iar autoritățile cred că ar fi acționat singur. Un ofițer de poliție a fost rănit în timpul intervenției, însă vesta antiglonț i-a salvat viața.