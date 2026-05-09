Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europei de la Cotroceni: Europa a făcut greșeli și este un subiect care divizează societatea noastră. Trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă, de la Palatul Cotroceni, un mesaj cu prilejul Zilei Europei, în care a apărat apartenența României la Uniunea Europeană, dar a criticat în același timp o serie de decizii ale Bruxelles-ului privind energia, apărarea și politicile de mediu. Șeful statului a pledat pentru continuarea parcursului occidental al României și a afirmat că țara va avea „un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”.

Președintele a subliniat legătura dintre Ziua Europei și Ziua Independenței, afirmând că cele două momente „sunt legate de destinul occidental al României”.

„Sărbătorim azi Ziua Europei, mâine Ziua Independenței. Sunt două momente legate între ele, sunt legate de destinul occidental al României. Și e util în momente ca astea să ieșim puțin din logica momentului și să avem o privire de ansamblu în perspectivă pe istoria recentă a României”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a afirmat că Uniunea Europeană a adus pace și prosperitate continentului și a avertizat că pacea „nu este de la sine înțeleasă”, în contextul războiului din apropierea României.

„Uniunea Europeană a însemnat, în primul rând, pace în Europa, și pacea aduce prosperitate, și pacea nu este de la sine înțeleasă, așa cum vedem în războiul care se desfășoară lângă noi”, a spus el.

Președintele a susținut că cei 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană au însemnat pentru România „modernizare și mai ales creșterea nivelului de trai”.

„Salariul mediu a crescut de trei ori și a ajuns să fie 80% din media salariilor din Uniunea Europeană. E adevărat că, în România, diferența între salariile mari și salariile mici e mai mare decât în alte locuri din Europa. Este, de asemenea, adevărat că există o corupție care îi sfidează pe români și mai ales pe românii cu venituri mici”, a afirmat Nicușor Dan.

Acesta a adăugat însă că „dacă tragem linie, după 20 de ani, românii o duc mult mai bine decât o duceau acum 20 de ani”.

Șeful statului a prezentat și o serie de date privind beneficiile financiare ale apartenenței României la Uniunea Europeană.

„România, în acești 20 de ani, a plătit 36 de miliarde de euro și a încasat 110, deci o diferență de 74 de miliarde de euro venituri nete ale României în această perioadă. Din acestea, 45 de miliarde s-au dus în agricultură și în dezvoltarea satelor românești”, a declarat el.

Potrivit președintelui, fondurile europene au contribuit la modernizarea infrastructurii și la restaurarea patrimoniului național.

„Avem 4.000 de kilometri de drumuri care au fost construite sau modernizate cu bani europeni. Avem sute de milioane de euro care s-au dus pe simboluri identitare românești – biserici, mănăstiri, cetăți, castele, Sarmizegetusa, muzee, toate astea cu bani europeni”, a spus Nicușor Dan.

În mesajul său, președintele a cerut o dezbatere „cu cărțile pe masă” despre Europa și a criticat discursurile bazate pe „lozinci”.

„Cred eu că, exact în acest moment, de Ziua Europei, trebuie să vorbim despre Europa altfel decât cu lozinci, să ieșim din logica în care, în loc de dezbatere, avem lozinci, pentru că, din păcate, Europa este un subiect care divizează societatea noastră”, a afirmat el.

Nicușor Dan a enumerat și o serie de greșeli pe care le atribuie Uniunii Europene, referindu-se la politica energetică, apărare și obiectivele climatice.

„Europa a făcut greșeli. Când a renunțat la nuclear, și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală. Când, în politica de mediu, evident, justificată, a fixat niște ținte mult prea ambițioase, și-a afectat industria grea, și asta a fost o greșeală”, a declarat președintele.

El a susținut însă că Uniunea Europeană rămâne „o construcție democratică”, în interiorul căreia aceste teme pot fi discutate deschis.

„Europa este o construcție democratică, și toate lucrurile astea sunt prilej de dezbatere cu cărțile pe masă în interiorul instituțiilor europene”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că România trebuie să își promoveze mai eficient interesele în interiorul Uniunii Europene și a respins ideea că liderii români ar merge la Bruxelles „ca să primească ordine”.

„Suntem în momentul în care România e credibilă, știe să acționeze în cadrul Uniunii Europene, știe să facă alianțe pentru a-și susține politicile și știe să-și apere interesele așa cum alte țări din Uniune o fac. Deci să spunem că liderii românii se duc la liderii europeni ca să primească ordine de acolo, asta nu e altceva decât o lozincă”, a afirmat șeful statului.

În plan extern, Nicușor Dan a pledat pentru consolidarea relației dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și pentru continuarea sprijinului acordat Republicii Moldova.

„Europa și România au nevoie ca Uniunea Europeană să aibă un parteneriat corect, solid, echitabil cu Statele Unite, și România este un susținător al unui astfel de parteneriat”, a declarat el.

Totodată, președintele a reiterat sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„Aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană este un obiectiv important al României, și vom continua să acționăm pentru ca Moldova să intre în Uniunea Europeană”, a spus Nicușor Dan.

Referindu-se la situația politică internă, șeful statului a anunțat că a încheiat un prim set de consultări cu liderii partidelor pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale.

„Există, deci, niște scenarii pe care ne vom concentra mai departe, și discuțiile vor continua pe aceste scenarii”, a declarat el.

Președintele a insistat că există consens asupra principalelor direcții strategice ale României.

„Reafirm: România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil. Există acord pe politicile mari, OCDE, SAFE, PNRR. Există acord pe traiectoria fiscală asumată a României”, a afirmat Nicușor Dan.

El a precizat că viitorul Executiv va avea ca obiectiv elaborarea bugetului pentru anul 2027 până în toamnă.

„Guvernul care va veni va avea ca obiectiv ca, până în toamnă, să definească și să propună Parlamentului bugetul pe 2027”, a spus președintele.