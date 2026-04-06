Nicușor Dan, mesaj de Ziua Internațională a Romilor: “O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare”

Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale a Romilor și a Sărbătorii etniei romilor din România, în care subliniază importanța diversității și a incluziunii sociale.

Mesajul a fost prezentat de consilierul de stat Cristian Roșu, în cadrul evenimentului OPRE GALA, organizat de Agenția Națională pentru Romi și Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher.

„Ziua Internațională a Romilor şi Sărbătoarea etniei romilor din România reprezintă un prilej de celebrare a unei comunități care și-a recâștigat libertatea în ciuda unor greutăți istorice dramatice și care, prin contribuția sa specifică, îmbogățește dialogul etnic şi cultural din țara noastră”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a evidențiat rolul incluziunii în dezvoltarea societății.

„O națiune își atinge potențialul atunci când reușește să pună în valoare capacitățile tuturor cetățenilor săi, fără discriminare. Beneficiem cu toții atunci când fiecare minoritate, fără a-și pierde tradițiile și identitatea, este încurajată să se dezvolte și să fie parte a unei societăți care se maturizează și se modernizează”, se arată în mesaj.

Totodată, acesta a subliniat că diversitatea este o resursă esențială pentru progres.

„Sărbătoarea de astăzi ne reamintește cât de importantă este diversitatea, ca forță care ne ajută să progresăm și combatem prejudecățile și extremismul. Prin susținerea şi integrarea romilor, prin programe și inițiative sociale, tinerele generații primesc o șansă la o viață mai bună”, a mai subliniat șeful statului

Președintele a atras atenția că, deși au fost făcuți pași importanți, persistă provocări majore.

„Nu putem vorbi de integrare profesională și socială reală fără a garanta accesul egal al cetățenilor romi la educație. Este nevoie de un efort comun, atât al celor care fac politici publice, cât și al minorității, pentru a accelera schimbarea”, se mai arată în mesajul liderului de la Cotroceni.

În final, Nicușor Dan a transmis un mesaj de unitate și solidaritate. „Cu empatie și înțelepciune, putem dărâma zidurile artificiale dintre noi pentru a construi, în locul lor, punți solide. Avem cu adevărat șansa de a transforma diversitatea noastră bogată în energii care să susțină creșterea României. La mulți ani comunității romilor din România!”, a conchis el.