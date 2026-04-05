Nicușor Dan, mesaj pentru credincioșii care celebrează Învierea: Aceste zile de sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Paștele catolic și de Florii.

„Tuturor credincioșilor care celebrează Învierea, le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului. Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea. Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace”, a subliniat președintele într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 5, 2026

Nicușor Dan le-a transmis „La mulți ani” și celor care își sărbătoresc ziua onomastică de Florii.

„Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți. La mulţi ani celor care îşi sărbătoresc ziua onomastică de Florii!”, a mai spus președintele.