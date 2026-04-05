Nicușor Dan, mesaj pentru credincioșii care celebrează Învierea: Aceste zile de sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească

Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Paștele catolic și de Florii. 

„Tuturor credincioșilor care celebrează Învierea, le doresc ca aceste zile de sfântă sărbătoare să fie un prilej de bucurie alături de cei dragi, de speranță și liniște sufletească. Cristos a înviat! Este mesajul esențial care ne reconfirmă încrederea în puterea vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a luminii asupra întunericului. Învierea ne reconectează la valorile profunde ale umanității – compasiunea, responsabilitatea pentru semeni și solidaritatea. Acestea sunt valorile pe care ne dorim să construim în continuare o societate liberă, în care conviețuim cu toții în pace”, a subliniat președintele într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X. 

Nicușor Dan le-a transmis „La mulți ani” și celor care își sărbătoresc ziua onomastică de Florii.

„Pentru cei care celebrează astăzi Duminica Floriilor, Intrarea Domnului în Ierusalim vestește Paștele și ne amintește, simbolic, de însemnătatea iertării și a echilibrului, a sacrificiului și a devotamentului pentru ceilalți. La mulţi ani celor care îşi sărbătoresc ziua onomastică de Florii!”, a mai spus președintele.

A fost salvat al doilea pilot american dispărut după doborârea unui avion F-15 în Iran, anunță Donald Trump 
Ziua NATO în România. Nicușor Dan face apel la “coeziunea și “unitatea crucială” între aliați: Articolul 5, certitudinea că siguranța României este garantată de întreagă forță a Alianței
Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

