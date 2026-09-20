Nicușor Dan, mesaj pentru diaspora română din SUA: “Pentru mulți care au ales să plece, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite”

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică un mesaj în cadrul Summitului Comunității Române desfășurat la Chicago, în care a subliniat că relația dintre România și diaspora trebuie construită pe „onestitate”, respect și recâștigarea încrederii. Șeful statului a afirmat că statul român are obligația de a-i trata cu respect pe românii din afara țării și de a le valorifica experiența profesională în proiectele de dezvoltare ale României.

Mesajul președintelui a fost prezentat de consilierul de stat Ana-Maria Geană.

„Sunt convins că o relație puternică între România și diaspora nu se poate construi decât cu onestitate. Asta înseamnă să recunoaștem deschis toate aceste experiențe, inclusiv pe cele incomode pentru statul român”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că România trebuie să recunoască și motivele pentru care unii români au ales să plece din țară.

„Trebuie să avem curajul să spunem că, pentru mulți dintre cei care au ales să plece, România a lăsat gustul amar al promisiunilor neîndeplinite. A însemnat, uneori, nedreptate sau sentimentul că munca și competența nu sunt suficient prețuite. Recunoașterea acestor realități este o condiție pentru a recâștiga încrederea”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că respectul față de diaspora trebuie să se reflecte în fiecare interacțiune cu instituțiile statului, de la serviciile consulare până la relația cu românii care vor să investească sau să revină în țară.

„Respectul se vede în servicii care funcționează bine, în reguli clare și în răspunsuri oferite la timp. Aceasta este, în esență, definiția unei politici serioase pentru diaspora”, a transmis președintele.

El a pledat, totodată, pentru implicarea românilor din diaspora în proiectele majore de dezvoltare ale țării și pentru valorificarea experienței dobândite în străinătate.

„Avem nevoie de aceeași rigoare și atunci când vă invităm să contribuiți la viitorul României. Experiența acumulată de dumneavoastră trebuie să își găsească locul firesc în proiectele majore de dezvoltare ale țării. Iar acest lucru presupune instituții dispuse să asculte, capabile să învețe din soluții care funcționează atât de bine în alte părți”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele i-a îndemnat pe românii din străinătate să rămână conectați la ceea ce se întâmplă în România și să își exercite dreptul de a cere „competență și integritate” din partea autorităților.

„Distanța geografică nu diminuează legitimitatea vocii dumneavoastră, iar critica de bună-credință este o formă de implicare de care o democrație are nevoie”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a evidențiat și rolul comunității românești din Statele Unite în consolidarea relației dintre România și SUA, prin legăturile profesionale, universitare, culturale și de afaceri.

Președintele a remarcat, de asemenea, contribuția celor care susțin viața comunităților românești din diaspora, de la profesori și voluntari până la cei care sprijină familiile aflate în dificultate sau îi ajută pe românii recent ajunși în Statele Unite.

„Prin asemenea gesturi, apartenența capătă un sens concret, iar solidaritatea devine normalitate cotidiană”, a transmis Nicușor Dan.

El a subliniat că pentru copiii și tinerii români care cresc în afara țării este important ca legătura cu România să fie cultivată „cu deschidere”, astfel încât aceștia să poată vedea România ca pe o țară în care ideile lor contează și care le prețuiește identitatea formată între două culturi.