Nicușor Dan, mesaj pentru investitorii străini: Există “o probabilitate foarte mare” ca marți să avem un guvern. România va rămâne stabilă

ROMÂNIAU.E.CONSILIUL EUROPEAN
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Calea Europeană/ Robert Lupițu
Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan a transmis joi, de la Bruxelles, un mesaj de stabilitate pentru investitorii internaționali, subliniind că există o “o probabilitate foarte mare” ca România să aibă un guvern cu puteri depline săptămâna viitoare, subliniind că țara noastră își va menține “orientarea pro-occidentală”.

Întrebat în cadrul unor declarații de presă care este mesajul pentru investitorii internaționali care urmăresc situația din România și se întreabă dacă va exista un guvern stabil, fără a fi nevoie de alegeri anticipate, Nicușor Dan a avut două mesaje.

Primul mesaj este că există o probabilitate foarte mare ca marți să avem un guvern, întrucât au fost deja semnate acorduri între prim-ministrul desemnat și partidele care vor susține guvernul în Parlament“, a afirmat președintele.

Iar al doilea mesaj este: chiar și în timpul acestor cinci luni, în privința subiectelor majore, a existat un consens solid între principalele partide politice din România. Așadar, trebuia să finalizăm PNRR. L-am finalizat. Am atras peste 90%. Trebuie să avansăm cu programul SAFE Și am făcut acest lucru”, a adăugat el.

Astfel, în ceea ce privește principalele obiective ale României, există un consens între partidele pro-occidentale, conform aprecierilor președintelui.

Prin urmare, România își va menține orientarea pro-occidentală, va rămâne stabilă și va continua pe traiectoria financiară la care s-a angajat”, a conchis Nicușor Dan.

Guvernul propus de prim-ministrul desemnat Luca Niculescu prinde contur după ce Partidul Social-Democrat a votat intrarea la guvernare cu o garnitură de miniștri. Partidul Național Liberal și UDMR și-au manifestat deschiderea de a semna un protocol cu Luca Niculescu prin care își asumă să acorde un vot de învestire cabinetului și să nu depună o moțiune de cenzură în primele șase luni ale guvernului.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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