Nicușor Dan, mesaj pentru SUA și Trump în Fox News: “România nu îi cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult”

Președintele Nicușor Dan transmite, într-un editorial publicat de Fox News, că România este pregătită să își sporească angajamentele în cadrul NATO și să își consolideze rolul de partener strategic al Statelor Unite, în contextul amenințării reprezentate de Rusia și al revizuirii posturii militare americane în Europa.

Șeful statului subliniază că România, aflată pe flancul sud-estic al NATO și având cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre aliați, a experimentat direct efectele războiului, prin încălcări ale spațiului aerian de către drone și căderi de resturi pe teritoriul național.

„Am învățat prin experiență directă că descurajarea este testată mai întâi la periferia Alianței”, afirmă Nicușor Dan.

Președintele român pledează pentru consolidarea parteneriatului cu Statele Unite și amintește că România a fost printre primii aliați care au oferit acces și sprijin în cadrul Operațiunii Epic Fury.

„Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru momente ca acesta. Forța sa se bazează pe două lucruri: geografie și fiabilitate. Geografia nu am ales-o. Fiabilitatea am câștigat-o”, transmite Nicușor Dan.

El afirmă că România nu solicită Statelor Unite să facă mai mult, ci se oferă să își asume o contribuție mai mare la securitatea Alianței.

„România nu îi cere Americii mai mult. România se oferă să facă mai mult”, subliniază președintele.

Nicușor Dan arată că România susține așteptarea SUA ca aliații europeni să își asume o parte mai mare din propria apărare și amintește obiectivul Bucureștiului de a ajunge la cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB până în 2035.

În ceea ce privește infrastructura militară, președintele menționează investițiile de aproximativ 2,5-3 miliarde de euro pentru extinderea și modernizarea Bazei Aeriene Mihail Kogălniceanu, precum și dezvoltarea unei rețele logistice care conectează baze, porturi, drumuri, poligoane și infrastructura de aprovizionare.

Nicușor Dan amintește și modernizarea forțelor armate române prin sisteme americane precum Patriot, HIMARS, F-16 și Abrams, precum și planificarea achiziției a 32 de aeronave F-35A.

„Aceasta nu este o listă de cumpărături. Este o decizie de a asigura interoperabilitatea cu platformele americane și NATO”, afirmă președintele.

În opinia sa, descurajarea presupune nu doar capacitatea NATO de a reacționa după declanșarea unei crize, ci și convingerea unui adversar că agresiunea va eșua și că Alianța va răspunde unitar.

„O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Marea Neagră mai sigură. Iar o Marea Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a descuraja conflictul în întreaga Europă”, transmite Nicușor Dan.

Președintele încheie editorialul cu un mesaj adresat aliaților și Statelor Unite.

„Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să ne antrenăm, să ne modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate alături de Statele Unite. Mesajul nostru este, prin urmare, unul direct: România nu va aștepta să fie pusă la încercare pentru a fi pregătită”, conchide Nicușor Dan.