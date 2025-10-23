Nicușor Dan: Noi, Europa, suntem mai puternici economic decât Rusia. Dacă ne echipăm și pregătim, nu există pericolul ca Rusia să atace Europa

Corespondență din Bruxelles

Faptul că statele membre ale Uniunii Europene trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia să atace Europa nu reprezintă o noutate, a afirmat joi președintele Nicușor Dan, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles.

Întrebat cum se pregătește România pentru scenariul avansat de noul șef al Statului Major al Apărării din Franța privind un eventual atac al Rusiei asupra Europei în următorii ani, președintele a precizat că Europa este mult mai mai puternică decât Rusia și la invitat la calm la nivelul populației.

“Nu e o noutate asta. Noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Nu e o noutate că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calm pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că dacă ne pregătim, nu există acest pericol“, a spus șeful statului, în contextul în care luna viitoarea va prezenta noua strategie națională de apărare a țării.

Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles, șeful statului urmând să participe la discuțiile axate pe Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația şi Republica Moldova.

El a indicat că subiectele de pe agendă reprezintă teme importante pentru România. “Începem cu partea de securitate, cele patru programe de securitate și discuția este că în momentul acesta discutăm de un plan de acțiune cu care Comisia a venit, pe care doar l-a schițat la Copenhaga acum trei săptămâni”, a spus el.

În pregătirea acestui summit european, președintele Nicușor Dan a avut săptămâna trecută o discuție telefonică cu șeful Consiliului European, Antonio Costa.

Summitul Consiliului European convocat pentru 23 octombrie la Bruxelles va aborda o agendă complexă, axată pe apărarea Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina, competitivitatea economică, tranziția verde și digitală, precum și pe teme sociale și de politică externă.

Generali și politicieni de rang înalt din țările UE și NATO au avertizat că Moscova ar putea ataca Alianța în anii următori, estimările variind între 2027 și 2030. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a prezentat o foaie de parcurs pentru a ajuta capitalele europene să se pregătească pentru un eventual război până în 2030.

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au propus “Foaia de parcurs pentru menținerea păcii – Pregătirea apărării 2030” (Preserving Peace – Defence Readiness Roadmap 2030), un plan cuprinzător pentru statele membre ale Uniunii Europene și menit să consolideze capacitățile de apărare ale Europei. Propunerea executivului european și a șefei diplomației UE a venit în pregătirea summitului de toamnă al Consiliului European. Documentul, axat pe patru inițiative, între care inițiativa de apărare anti-dronă și Eastern Flank Watch, formulează și ambiția unei zone unice europene de mobilitate militară până în anul 2027. Propunerea Comisiei Europene vine și ca urmare a summitului liderilor europeni de la Copenhaga când liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv inițiativa europeană anti-dronă, pe care unele state nu au acceptat-o cu formularea “zidul european de drone”, și Eastern Flank Watch.