Nicușor Dan o felicită pe Giorgia Meloni pentru recordul de longevitate al guvernului italian: “România și Italia sunt legate printr-un Parteneriat Strategic”

ROMÂNIA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o vineri pe premierul italian Giorgia Meloni, după ce guvernul condus de aceasta a devenit cel mai longeviv guvern din istoria Republicii Italiene, depășind recordul anterior de 1.412 zile stabilit de al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi.

Este o bornă importantă, care reflectă continuitatea instituțională ce oferă politicilor publice orizontul necesar pentru a produce rezultate”, a transmis Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe X.

Șeful statului român a evidențiat, în mesajul adresat Giorgiei Meloni, relația strânsă dintre România și Italia, subliniind că cele două țări sunt legate printr-un Parteneriat Strategic și prin relații economice și sociale puternice.

„Peste un milion de români trăiesc și muncesc în Italia, reprezentând cea mai numeroasă comunitate străină din această țară, iar economiile noastre sunt strâns interconectate”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că Italia este al doilea partener comercial al României și principala sursă de companii cu capital străin prezente în țara noastră. Relațiile bilaterale sunt marcate în 2026 prin Anul Cultural România–Italia.

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Președintele român a indicat și prioritățile de cooperare la nivel european, afirmând că așteaptă continuarea colaborării cu Meloni în calitate de copreședinți ai grupului „Prietenii Coeziunii”, în cadrul negocierilor pentru Cadrul Financiar Multianual al UE 2028–2034.

România și Italia susțin împreună un buget european „ambițios”, cu resurse adecvate pentru politica de coeziune și agricultură, a transmis Nicușor Dan.

În același timp, șeful statului a subliniat importanța cooperării în domeniul securității, în special în ceea ce privește flancul estic al NATO și Marea Neagră.

Guvernul Giorgiei Meloni a devenit cel mai longeviv executiv neîntrerupt din istoria Republicii Italiene, într-o țară cunoscută pentru instabilitatea politică și frecventele schimbări de guvern. Meloni a preluat funcția de premier la 22 octombrie 2022 și a devenit prima femeie care ocupă această funcție în Italia.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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