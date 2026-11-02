Nicușor Dan o felicită pe noua președintă a Bulgariei: România și Bulgaria pot face mai mult împreună pentru securitatea Mării Negre

ROMÂNIAU.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o pe Iliana Iotova pentru alegerea în funcția de președinte al Bulgariei și a transmis că își dorește continuarea colaborării dintre cele două țări și aprofundarea cooperării bilaterale, în special în domeniul securității și dezvoltării regiunii Mării Negre.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului a subliniat că România și Bulgaria sunt state vecine, partenere în Uniunea Europeană și aliate în NATO, care pot contribui împreună la securitatea și dezvoltarea regiunii.

„Felicitări, Iliana Iotova, pentru alegerea în funcția de președinte al Bulgariei! Aștept cu interes să continuăm colaborarea noastră strânsă și să aprofundăm cooperarea dintre țările noastre. În calitate de state vecine, partenere în UE și aliate în NATO, avem multe lucruri pe care le putem face împreună pentru securitatea și dezvoltarea regiunii noastre, începând cu Marea Neagră”, a transmis șeful statului într-un mesaj publicat pe platforma X.

Nicușor Dan și-a exprimat, totodată, speranța că o va primi în curând în România pe noua președintă a Bulgariei.

 

Președinta interimară Iliana Iotova, care pledează pentru dialog cu Moscova pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a câștigat duminică alegerile prezidențiale din Bulgaria, potrivit mai multor sondaje la ieșirea de la urne, au relatat AFP, Reuters și dpa, potrivit Agerpres.

Cu un rezultat între 52,5 și 59% potrivit acestor sondaje, ea îl devansează semnificativ pe rivalul său Andrei Ghiurov, fost prim-ministru interimar susținut de opoziția pro-occidentală, care ar fi adunat între 38 și 44% din sufragii, scrie France Presse.

Reuters, care citează la rândul său două exit-poll-uri, o creditează pe Iotova cu 51% din voturi, și pe Ghiurov, cu între 43 și 45%.

Rezultatele finale sunt așteptate luni, după numărarea tuturor voturilor.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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