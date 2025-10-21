JAPONIA
Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”
Președintele Nicușor Dan a felicitat-o marți pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului nipon.
Într-un mesaj publicat pe X, șeful statului i-a transmis “călduroase felicitări” lui Takaichi Sanae, pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”.
“Țările noastre împărtășesc legături istorice bazate pe valori și obiective comune, confirmate de puternicul nostru Parteneriat Strategic. Aștept cu interes să dezvoltăm în continuare această relație specială”, a mai scris Nicușor Dan.
Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your historic election as Japan's first female Prime Minister.
Our countries share historic ties based on common values and objectives, confirmed by our strong Strategic Partnership.
I am looking forward to further developing this…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 21, 2025
Conservatoarea în vârstă de 64 de ani este cunoscută drept „Doamna de Fier” a Japoniei, fiind o admiratoare a fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher. Aceasta este a treia ei încercare de a deveni liderul Japoniei și este al patrulea prim-ministru în cinci ani din partidul său, LDP, afectat de scandaluri, relatează BBC.
Takaichi Sanae a fost felicitată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și de alți lideri europeni.
În ceea ce privește relațiile bilaterale dintre Tokyo și București, Japonia și România au semnat în 2023 o declarație comună de instituire a parteneriatului strategic.
Japonia este a doua țară din Asia, după Coreea de Sud, cu care România are un parteneriat strategic.
Instituirea Parteneriatului Strategic cu Japonia a marcat avansarea cooperării româno-japoneze la cel mai înalt nivel și trecerea la o etapă superioară de valorificare a potențialului bilateral, în baza valorilor și a principiilor împărtășite de cele două țări, pe trei dimensiuni cheie: politica externă și dialogul pe teme de securitate, cooperarea economică și în domeniul asistenței pentru dezvoltare, respectiv cooperarea în domeniile culturii, științei și tehnologiei, inovării, cercetării și dezvoltării.
Într-o „lume în care conflictele tragice continuă să facă ravagii”, Japonia se angajează să „rămână neclintită în promovarea păcii”, subliniază premierul nipon
Japonia și-a exprimat vineri dorința de a contribui la o lume pașnică prin lecțiile învățate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la capitularea sa care a marcat sfârșitul conflictului, anunță EFE, citat de Agerpres.
În cadrul unui discurs susținut la ceremonia de comemorare a victimelor japoneze din timpul războiului, premierul nipon Shigeru Ishiba a subliniat că „regretele și lecțiile învățate din acest război trebuie să rămână gravate în inimile noastre”.
„Nu vom uita niciodată, nici măcar pentru o clipă, că pacea și prosperitatea țării noastre de astăzi au fost construite pe viețile prețioase ale celor care au murit în război și pe o istorie a adversităților”, a declarat premierul japonez, care a transmis angajamentul țării asiatice „de a nu mai purta niciodată război”.
Premierul nipon a amintit că, astăzi, „generațiile care nu au trăit războiul constituie marea majoritate” și că „ororile războiului nu trebuie repetate niciodată”.
„Nu trebuie să ne mai rătăcim niciodată. Trebuie să ne însușim din nou, din adâncul inimii, remușcările și lecțiile învățate din acel război. În același timp, în ultimii 80 de ani, Japonia a urmat în mod consecvent calea unei națiuni iubitoare de pace și a depus toate eforturile posibile pentru pacea și prosperitatea mondială”, a amintit Ishiba.
Indiferent cât timp va trece, „vom transmite din generație în generație amintirile dureroase ale războiului și angajamentul nostru ferm de a renunța la război și vom rămâne neclintiți în acțiunile noastre de promovare a unei păci durabile”, a promis prim-ministrul Japoniei.
„În această lume în care conflictele tragice continuă să facă ravagii, Japonia, prin respingerea diviziunii și cultivarea toleranței, va pava calea către un viitor mai bun, atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare”, și-a încheiat acesta mesajul.
Japonia marchează încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial pe 15 august, zi care coincide cu anunțul istoric de capitulare făcut de împăratul de atunci Hirohito, mesaj transmis la radio, fiind pentru prima dată când vocea sa a fost auzită public și marcând efectiv încheierea războiului.
Declarația comună a „prietenilor de încredere”: UE și Japonia anunță o alianță pentru competitivitate și un dialog în domeniul industriei de apărare în vedere consolidării cooperării ulterioare
UE și Japonia sunt parteneri apropiați și prieteni de încredere, care împărtășesc aceleași valori și principii precum statul de drept, libertățile fundamentale, democrația, drepturile omului și un comerț deschis, liber și echitabil, este statuat în declarația comună adoptată de cele două părți la finalul celui de-al 30-lea summit desfășurat în Tokyo.
Today we are launching our 🇪🇺🇯🇵 Competitiveness Alliance:
• Increased trade between us
• Strengthened economic security, with robust rare earths supply chains
• Accelerated work on innovation, clean tech and digital
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2025
Documentul cuprinde 29 de puncte și este construit pe trei piloni meniți să consolideze relația dintre Uniunea Europeană și Japonia:
- cooperare în domeniul securității și apărării
- contribuția la un sistem economic internațional bazat pe reguli, aprofundarea securității și rezilienței economice economia și sporirea competitivității
- sprijinirea multilateralismului și a ordinii internaționale bazate pe norme
„Cooperarea noastră strânsă a devenit cu atât mai importantă în contextul unui mediu geopolitic global în evoluție și complex, în special războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, provocările serioase la adresa unei regiuni Indo-Pacific libere și deschise, precum și alte probleme regionale și internaționale. Suntem angajați să colaborăm cu parteneri internaționali care împărtășesc aceleași valori pentru a aborda aceste provocări, menținând astfel angajamentul nostru puternic față de o guvernanță globală eficientă, incluzivă, echitabilă și stabilă, precum și față de multilateralism și ordinea internațională bazată pe statul de drept, cu respect pentru dreptul internațional, inclusiv pentru Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU) ca fundament”, este menționat în declarația comună.
Cooperare în domeniul securității și apărării
Cele două părți recunosc că Europa și regiunea Indo-Pacific sunt „interconectate”, motiv pentru care se angajează să lanseze un Dialog UE-Japonia în domeniul industriei de apărare în vedere consolidării cooperării ulterioare.
Provocările comune sunt multiple: securitatea cibernetică, amenințările hibride, inclusiv ingerințele străine, securitatea maritimă și spațială, non-proliferarea armelor nucleare.
Contribuția la un sistem economic internațional bazat pe reguli, aprofundarea securității și rezilienței economice economia și sporirea competitivității
Impulsionate de un parteneriat economic cultivat de-a lungul a 50 de ani, UE și Japonia își vor îmbunătăți cooperarea „în ceea ce privește creșterea rezilienței lanțului de aprovizionare și reducerea dependențelor strategice, inclusiv întărirea și diversificarea lanțurilor de aprovizionare a mineralelor critice, și vom aborda coercția economică și politicile și practicile” anticoncurențiale.
„În acest context, lansăm Alianța pentru Competitivitate UE-Japonia pentru a îmbunătăți în continuare competitivitatea noastră comună într-o manieră strategică și a crește împreună prin cooperarea dintre UE și Japonia”, este anunțat în declarație.
„Este esențial să întărim angajamentul global față de ONU și respectul față de dreptul internațional. ONU, nucleul ordinii multilaterale de astăzi, își sărbătorește a 80-a aniversare în 2025. UE și Japonia vor continua să susțină Carta ONU și principiile fundamentale pe care aceasta le consacră. Rămânem parteneri puternici, previzibili și de încredere ai ONU, inclusiv în promovarea inițiativei UN80, pentru a oferi o ONU mai eficientă, rentabilă, transparentă și receptivă”, subliniază cele două părți.
În legătură cu războiul rus din Ucraina, Uniunea Europeană și Ucraina își asumă să sporească presiunea asupra Moscovei prin sancțiuni și măsuri de combatere a încercărilor de eludare a acestora.
„Confirmăm că, în conformitate cu toate legislațiile aplicabile și cu sistemele noastre juridice, activele suverane ruse în jurisdicțiile noastre ar trebui să rămână imobilizate până când Rusia își va încheia războiul de agresiune împotriva Ucrainei și va plăti pentru daunele cauzate Ucrainei. Suntem angajați să asigurăm răspunderea deplină pentru crimele de război și alte crime grave comise în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei, inclusiv prin sprijinul nostru pentru înființarea Tribunalului Special pentru Crimele de Agresiune împotriva Ucrainei. De asemenea, ne menținem angajamentul de a sprijini repararea, recuperarea și reconstrucția Ucrainei, inclusiv prin intermediul Platformei Donatorilor pentru Ucraina și Conferinței de Recuperare a Ucrainei de la Roma în iulie 2025”, mai este precizat în declarație.
INTERNAȚIONAL
Ursula von der Leyen, Doctor Honoris Causa al Universității Keio din Japonia: Colaborarea cu ceilalți, ”un semn de putere”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității Keio din Japonia, în cadrul unei ceremonii solemne care a evidențiat parteneriatul strâns dintre Europa și Japonia. În discursul său, șefa Executivului European a subliniat importanța cooperării globale într-o lume tot mai „închisă în ea” și marcată de instabilitate.
„Este o mare onoare să primesc acest doctorat onorific de la Universitatea Keio. Privind lista celor care au primit această distincție înaintea mea – de la Delors la Adenauer, de la Saharov la Nehru – acest lucru devine și mai special. De asemenea, reflectă statutul și puterea de convocare a Universității Keio – cea mai veche instituție academică din țară”, a transmis Ursula von der Leyen.
It is time to build a new form of freedom and independence for the 21st century.
For this, partners like Europe and Japan must come closer together.
Not only to build our own independence.
But to strengthen each others’ ↓ https://t.co/TrK8Cv9J8B
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 23, 2025
Într-un discurs centrat pe problemele geopolitice actuale, președinta Comisiei Europene a vorbit deschis despre noile provocări cu care se confruntă democrațiile lumii: „Atât Europa, cât și Japonia văd în jurul nostru o lume în care instinctele protecționiste cresc, slăbiciunile sunt transformate în arme și fiecare dependență este exploatată.”
În fața acestor realități, Ursula von der Leyen a pledat pentru o consolidarea a relațiilor UE-Japonia: „Așadar, este normal ca doi parteneri cu viziuni similare să se unească pentru a se întări reciproc. Nu numai pentru a ne construi propria independență, ci și pentru a ne consolida reciproc.”
Ursula von der Leyen a precizat că Japonia rămâne un partener comercial esențial pentru Uniunea Europeană: „În ceea ce privește comerțul, de exemplu, lucrăm, desigur, la restabilirea parteneriatului nostru comercial cu SUA pe o bază mai solidă. Dar știm, de asemenea, că 87 % din comerțul mondial se realizează cu alte țări, multe dintre ele în căutare de stabilitate și oportunități. De aceea mă aflu aici, în Japonia, pentru a aprofunda legăturile noastre.”
„Colaborarea cu ceilalți este un semn de putere. Așa ne construim propria independență”, a încheiat președinta Comisiei Europene în discursul său.
