Nicușor Dan o felicită pe Takaichi Sanae pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”

Președintele Nicușor Dan a felicitat-o marți pe Takaichi Sanae, prima femeie prim-ministru din istoria Japoniei, pentru alegerea sa în funcția de șefă a guvernului nipon.

Într-un mesaj publicat pe X, șeful statului i-a transmis “călduroase felicitări” lui Takaichi Sanae, pentru “alegerea istorică în funcția de primă femeie prim-ministru a Japoniei”.

“Țările noastre împărtășesc legături istorice bazate pe valori și obiective comune, confirmate de puternicul nostru Parteneriat Strategic. Aștept cu interes să dezvoltăm în continuare această relație specială”, a mai scris Nicușor Dan.

Warm congratulations, @takaichi_sanae, on your historic election as Japan’s first female Prime Minister.

Our countries share historic ties based on common values and objectives, confirmed by our strong Strategic Partnership.

I am looking forward to further developing this… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 21, 2025

Conservatoarea în vârstă de 64 de ani este cunoscută drept „Doamna de Fier” a Japoniei, fiind o admiratoare a fostului prim-ministru britanic Margaret Thatcher. Aceasta este a treia ei încercare de a deveni liderul Japoniei și este al patrulea prim-ministru în cinci ani din partidul său, LDP, afectat de scandaluri, relatează BBC.

Takaichi Sanae a fost felicitată și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și de alți lideri europeni.

În ceea ce privește relațiile bilaterale dintre Tokyo și București, Japonia și România au semnat în 2023 o declarație comună de instituire a parteneriatului strategic.

Japonia este a doua țară din Asia, după Coreea de Sud, cu care România are un parteneriat strategic.

Instituirea Parteneriatului Strategic cu Japonia a marcat avansarea cooperării româno-japoneze la cel mai înalt nivel și trecerea la o etapă superioară de valorificare a potențialului bilateral, în baza valorilor și a principiilor împărtășite de cele două țări, pe trei dimensiuni cheie: politica externă și dialogul pe teme de securitate, cooperarea economică și în domeniul asistenței pentru dezvoltare, respectiv cooperarea în domeniile culturii, științei și tehnologiei, inovării, cercetării și dezvoltării.