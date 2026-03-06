Nicușor Dan: O parte din țările nordice ar putea deveni membre ale formatului “București 9”. Discuțiile sunt în curs

Corespondență din Varșovia

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că extinderea Formatului București 9 este în discuție, în perspectiva summitului pe care România îl va găzdui la București în luna mai, precizând că statele nordice ar putea deveni membre ale acestui mecanism de cooperare regională.

Șeful statului a făcut aceste declarații în timpul vizitei sale în Poland, unde a discutat cu omologul polonez despre revitalizarea formatului B9, inițiativă lansată în comun de România și Polonia pentru coordonarea pozițiilor statelor de pe flancul estic al NATO.

Întrebat de CaleaEuropeană.ro despre posibilitatea extinderii formatului la B11 sau B12, idee menționată anterior de președintele Poloniei, Nicușor Dan a explicat că statele nordice au fost deja invitate la reuniuni recente ale acestui format.

„După cum știți, și la Vilnius, în urmă cu un an, au fost invitate țările nordice – Finlanda a fost acolo, Suedia a fost, Norvegia a fost, Danemarca a fost. Acum se pune în discuție ca o parte dintre aceste țări să devină chiar membre ale acestui format”, a afirmat președintele României.

Citiți și De la B9 la B11 sau B12? Nawrocki și Nicușor Dan intenționează să invite țările nordice în formatul “București 9” al aliaților NATO de pe flancul estic

El a subliniat însă că discuțiile privind o eventuală extindere a formatului sunt încă în curs și nu există deocamdată o decizie finală.

„Sunt discuții în curs. N-ar fi profesionist să vorbesc în avans de niște discuții care nu au un rezultat predictibil în momentul de față, ci doar o intenție reciprocă de ambele părți”, a adăugat Nicușor Dan.

Formatul București 9 reunește statele de pe flancul estic al NATO și a fost creat pentru a consolida coordonarea strategică și dialogul privind securitatea regională, în special în contextul amenințărilor crescute la adresa securității europene. Summitul programat la București în luna mai este așteptat să discute inclusiv consolidarea cooperării în cadrul acestui mecanism.