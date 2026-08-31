Nicușor Dan o primește marți la Cotroceni pe Angela Merkel. Fostul cancelar german își lansează memoriile la București

Președintele Nicușor Dan o va primi marți, 1 septembrie, la Palatul Cotroceni, pe fostul cancelar german Angela Merkel, aflată la București pentru lansarea volumului său de memorii.

Întrevederea este programată la ora 12:30.

Merkel va lansa marți, la București, ediția în limba română a volumului său de memorii, „Libertate. Amintiri 1954–2021”, în cadrul unui eveniment organizat de Editura Litera la Ateneul Român.

Evenimentul va începe la ora 19:00 și va avea forma unui dialog public între Angela Merkel și fostul ministru al afacerilor externe, Emil Hurezeanu. Discuția va fi moderată de Ioana Bâldea Constantinescu, director de comunicare al Editurii Litera.

Volumul „Libertate. Amintiri 1954–2021”, scris împreună cu Beate Baumann, consilierul politic de lungă durată al fostului cancelar german, a fost lansat la nivel internațional în 2024 în peste 30 de țări.

Potrivit Editurii Litera, Bucureștiul se numără printre puținele orașe alese de Angela Merkel pentru o lansare de carte în prezența sa, alături de Berlin, Washington, Budapesta și Atena.

Angela Merkel a fost cancelar al Germaniei între 2005 și 2021, devenind prima femeie care a ocupat această funcție.

În memoriile sale, ea rememorează copilăria și tinerețea petrecute în Republica Democrată Germană, începuturile carierei sale politice după reunificarea Germaniei și cei 16 ani petrecuți la conducerea guvernului federal, oferind o perspectivă asupra deciziilor care au marcat politica germană, europeană și internațională.