Nicușor Dan, omagiu adus victimelor la Memorialul 9/11 din New York: România a fost alături de Statele Unite de atunci

ROMÂNIASUA
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan și prima doamnă Mirabela Grădinaru au depus, duminică, flori la Memorialul 9/11 din New York, în memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001.

Șeful statului a transmis, într-un mesaj publicat pe platforma X, că i-a omagiat pe toți cei care și-au pierdut viața în atentatele teroriste, inclusiv pe cetățenii români care nu s-au mai întors acasă.

„Ne amintim viețile lor. Le onorăm memoria. Nu îi vom uita niciodată”, a scris Nicușor Dan.

 

Șeful statului a subliniat, totodată, solidaritatea dintre România și Statele Unite, arătând că țara noastră a fost alături de aliatul american după atentatele din 11 septembrie și va continua să sprijine Statele Unite în lupta împotriva terorismului.

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Nicușor Dan se află la New York pentru participarea la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Pe parcursul vizitei, șeful statului are programate întâlniri cu oficiali americani, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității românești din Statele Unite.

Pe 23 septembrie, Nicușor Dan va susține discursul național al României în cadrul dezbaterii generale a Adunării Generale a ONU. Tot în acea zi, el va participa la Summitul Platformei Crimeea și la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU consacrată Ucrainei.

Președintele va participa, de asemenea, împreună cu prima doamnă Mirabela Grădinaru, la recepția tradițională oferită de președintele SUA, Donald Trump, și prima doamnă Melania Trump.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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