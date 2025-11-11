Nicușor Dan: Onorantul statut al României de “pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO” se datorează și veteranilor de teatrele de operații

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, omagiind curajul și sacrificiul militarilor români care au luptat în misiuni internaționale și pentru apărarea țării.

Mesajul a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, Consilier Prezidențial pentru securitate națională – Departamentul Securității Naționale, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României din București.

Șeful statului a subliniat semnificația datei de 11 noiembrie, care poartă o dublă încărcătură simbolică – atât internațională, cât și națională.

„11 noiembrie are o simbolistică deosebită. În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, acum mai bine de un secol, în 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial prin semnarea armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania. În România, comemorăm momentul când, în urmă cu 22 de ani, a căzut la datorie primul militar român în teatrul de operații din Afganistan, sublocotenentul (post-mortem) Iosif Silviu Fogorași”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că libertatea, independența și respectul internațional de care se bucură România astăzi se datorează, în mare măsură, sacrificiului militarilor români din toate timpurile.

„Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran, respectat la nivel internațional și parte a marii familii euroatlantice, se datorează în mare măsură sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme pe care ostașii români le-au făcut de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor la care România a participat sau, recent, în teatrele de operații”, a adăugat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a transmis un mesaj de recunoștință pentru toți veteranii de război, evocând contribuția lor istorică la formarea și apărarea statului român.

„Ne exprimăm recunoștința pentru veteranii din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru toți ostașii români care, cu hotărâre, devotament și eroism au luptat în Războiul pentru Independența României și în Primul Război Mondial, pentru reîntregirea neamului”, a continuat președintele.

Președintele a salutat, de asemenea, performanțele militarilor răniți în misiuni care au reprezentat România la Jocurile INVICTUS desfășurate anul acesta în Canada.

„În acest moment aniversar special, salut rezultatele remarcabile obținute de echipa Armatei României la Jocurile INVICTUS care au avut loc anul acesta în Canada, o echipă formată din militarii răniți în misiuni desfășurate în afara teritoriului național”, a subliniat el.

„Dumneavoastră sunteți modele de tenacitate și perseverență! Admir voința neclintită cu care vă dedicați sportului, cu același curaj pe care l-ați avut și în misiuni, și vă felicit pentru modul în care reprezentați România la cel mai înalt nivel și cu rezultate deosebite”, a adăugat șeful statului.

Adresându-se direct veteranilor, Nicușor Dan a evidențiat contextul geopolitic actual și rolul României în arhitectura de securitate a NATO.

„Dragi veterani din teatrele de operații, continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. România se află în vecinătatea imediată a războiului de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei”, a mai spus el.

„În pofida efectelor negative ale acțiunilor agresive ale Federației Ruse la nivel european, țara noastră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO, cu o contribuție substanțială la securitatea regională și euroatlantică. Acest onorant statut vi se datorează și dumneavoastră, ca parte a întregii Armate Române, alături de aliații și partenerii noștri”, a mai afirmat președintele.

În finalul mesajului, președintele a transmis un apel la solidaritate și apreciere față de toți cei care au servit sub drapelul României.

„Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații, cetățeni pe care România se poate baza oricând pentru apărarea suveranității, independenței, unității și integrității sale teritoriale, precum și pentru protejarea democrației constituționale. Urez tuturor veteranilor din teatrele de operații, celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, precum și membrilor echipei INVICTUS multă sănătate, împliniri și bucurii alături de familiile care v-au fost alături și vă susțin permanent. La mulți ani!”, a conchis președintele Nicușor Dan.