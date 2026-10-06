Nicușor Dan: Paginile dureroase din istorie precum Holocaustul trebuie predate tinerelor generații, într-o perioadă în care realitățile istorice sunt contestate

Președintele Nicușor Dan a afirmat marți că într-o perioadă în care valorile și realitățile istorice au ajuns să fie puse în discuție este important să cunoaștem și să ne asumăm paginile dureroase din istorie, pentru ca tragedii precum Holocaustul să nu se mai repete.

Șeful statului a participat, la Palatul Cotroceni, la evenimentul “Holocaustul. O mărturie pentru tineri”, dedicat memoriei victimelor și supraviețuitorilor Holocaustului din România, care s-a desfășurat cu participarea ultimului martor și supraviețuitor al Holocaustului din România, Octavian Fülőp.

Evenimentul a fost dedicat Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, care are loc pe data de 9 octombrie, în amintirea evreilor și romilor care, între anii 1938-1944, au fost supuși persecuțiilor, pogromurilor, deportărilor în Transnistria și execuțiilor de către autoritățile române.

”Este important să cunoaștem și să ne asumăm paginile dureroase din istorie, pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. Am constatat că, așa cum multe dintre valori sunt puse în discuție, și realitățile istorice sunt contestate. De aceea trebuie să fie predate tinerelor generații în școală”, a declarat președintele.

“Este important ca oamenii care sunt mărturii ale unor vremuri care nu ne fac cinste să vină în fața noastră să depună această mărturie despre atrocitățile petrecute. Iar cei care respectă trecutul, prezentul și valorile să spună adevărul în fața întregii societăți, pentru că altfel există riscul de a ne întoarce exact la acele vremuri în care o justificare a vinei celuilalt ne-a dus la asemenea tragedii”, a adăugat Nicușor Dan.

Evenimentul a cuprins și prezentarea unui film documentar despre Holocaust. În cadrul evenimentului, au fost comemorate și victimele atacului Hamas împotriva civililor din Israel din data de 7 octombrie 2023.