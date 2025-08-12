Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump

Președintele Nicușor Dan va participa miercuri, prin videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință”/ „Coalition of the Willing”, grupul țărilor care lucrează la planuri de sprijin pentru Ucraina în cazul unui armistițiu.

Anunțul a fost făcut de minstrul de externe, Oana Țoiu, în direct la postul de televiziune Digi24 după ce cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.

Întrebată dacă prezența lui Nicușor Dan la acest eveniment va fi înainte sau după discuția dintre președintele american Donald Trump și liderii europeni, șefa diplomației române Oana Toiu a precizat că momentul exact va fi anunțat de Administrația Prezidențială.

”Președintele Nicușor Dan va participa în format de video-conferință la Coaliția de Vointă – Coalition of the Willing, în cursul acestei saptămâni. Acest lucru urmează să fie anunțat de Administrația Prezidențială la momentul potrivit”, a spus Oana Țoiu.

Un purtător de cuvânt al Guvernului de la Berlin a precizat că reuniunile virtuale vor începe miercuri, la ora 14:00, cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, alături de Zelenski și secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Programul prevedea apoi, de la ora 15:00, o discuție de o oră între liderii europeni și Zelenski, la care se vor alătura Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance.

Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.

Însă, potrivit informațiilor Reuters, întâlnirea „Coalition of the Willing” este programată să aibă loc la ora 16:30 CET (ora 17:30, ora României), la o oră după convorbirea video dintre Trump și liderii europeni, care începe la 15:00 CET (ora 16:30, ora României).

Reuniunea „Coalition of the Willing” este găzduită de Germania, Franța și Marea Britanie și are ca scop coordonarea sprijinului pentru Ucraina în cazul în care un armistițiu va fi stabilit în conflictul cu Rusia.

Referitor la summitul cu Putin din Alaska, președintele american Donald Trump a declarat că va încerca să recupereze o parte din teritoriul Ucrainei în timpul întâlnirii sale de vineri cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump a spus că îi va informa pe liderii europeni dacă Putin va propune „o înțelegere corectă” în timpul discuțiilor, adăugând că va vorbi mai întâi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski „din respect”.