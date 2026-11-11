Nicușor Dan participă la summitul Comunității Politice Europene și la reuniunea liderilor UE de la Dublin: Securitatea Europei, Ucraina, R. Moldova și cursa globală pentru inteligența artificială, pe agendă

Președintele Nicușor Dan va participa, joi și vineri, la Dublin, la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene și la reuniunea informală a Consiliului European, discuțiile urmând să vizeze principalele provocări de securitate și competitivitate ale continentului, consolidarea sprijinului european pentru Ucraina și Republica Moldova, combaterea amenințărilor hibride și a traficului de droguri, precum și poziționarea Uniunii Europene în competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Reuniunea Comunității Politice Europene, găzduită de Irlanda joi, 12 noiembrie 2026, are tema „Europa: Puternică, sigură, conectată” și va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuții privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate și reziliență.

În sesiunea plenară, președintele va evidenția importanța unui răspuns european coordonat la provocările comune de securitate și competitivitate și va pleda pentru consolidarea conectivității strategice și a rezilienței democratice.

O atenție deosebită va fi acordată de președintele Nicușor Dan Flancului Estic, inclusiv Mării Negre, regiunile cele mai expuse amenințărilor de securitate. Totodată, va sublinia importanța cooperării în domeniile infrastructură de transport, energie și conectivitate, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina și Republica Moldova.

Șeful statului va lua parte, de asemenea, la masa rotundă dedicată securității și apărării Europei democratice, unde vor fi abordate sprijinul pentru Ucraina, reziliența democratică și combaterea amenințărilor hibride, inclusiv a ingerințelor străine și a manipulării informaționale. Președintele Dan va sublinia nevoia unei cooperări europene mai strânse pentru protejarea proceselor democratice și pentru menținerea sprijinului acordat Ucrainei în vederea încheierii unei păci juste și durabile.

Totodată, președintele va participa la reuniunea Coaliției Europene împotriva Drogurilor (ECAD), în cadrul căreia va pleda pentru intensificarea cooperării în combaterea traficului de droguri, inclusiv prin securizarea porturilor și a rutelor de trafic, precum și pentru întărirea măsurilor de prevenție și de protecție a tinerilor și a grupurilor vulnerabile.

În marja summitului, șeful statului va lua parte la o nouă întrunire a Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, ocazie cu care va reafirma susținerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, precum și pentru securitatea și reziliența acesteia.

Vineri, Nicușor Dan va participa la reuniunea informală a Consiliului European, găzduită de Irlanda, în calitate de țară care deține în prezent Președinția Consiliului UE. Întâlnirea marchează prima discuție la nivel de lideri dedicată exclusiv inteligenței artificiale (AI). Pe lângă discuțiile în plen, lucrările vor include schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, și cu laureatul premiului Nobel prof. Geoffrey Hinton.

Președintele Nicușor Dan va puncta urgența ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile în cursa globală pentru dezvoltarea AI, evitând noi dependențe critice și orientându-se spre parteneriate cu SUA, Canada și Japonia.

Totodată, șeful statului va sublinia că este important pentru companiile europene și administrațiile publice să aibă acces la tehnologii, iar aplicațiile bazate pe AI să poată fi utilizate în industrie și în economie pe cuprinsul întregii Uniuni. Un astfel de demers va necesita mobilizarea capitalului public și privat, Fondul European de Competitivitate din viitorul buget european urmând a fi un instrument cheie în acest demers.

În același timp, președintele Nicușor Dan va evidenția nevoia de a gestiona cu responsabilitate implicațiile generate de AI în societatea noastră și de a pregăti soluții optime pentru provocările suplimentare pe care le aduce AI, inclusiv în ceea ce privește piața muncii.

Actorii maligni folosesc inteligența artificială pentru a lansa atacuri cibernetice, țara noastră fiind printre statele membre afectate de aceste acțiuni. În condițiile în care aceste incidente sunt, în fapt, atacuri la adresa democrațiilor, Președintele României va pleda pentru utilizarea la maximum a legislației europene și dezvoltarea cooperării cu partenerii internaționali pentru a asigura utilizarea în siguranță a AI la nivel global.