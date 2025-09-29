ROMÂNIA
Nicușor Dan participă miercuri și joi la primul său summit al Comunității Politice Europene, la Copenhaga. Șeful statului va lua parte și la summitul informal al liderilor UE
Președintele Nicușor Dan, va participa în zilele de 1 și 2 octombrie 2025, la Copenhaga, Regatul Danemarcei, la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene.
În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, șeful statului va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.
De asemenea, în marja acestor reuniuni, președintele Nicușor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale, conchide sursa citată.
Acesta va fi primul summit al Comunității Politice Europene pentru Nicușor Dan de la instalarea în funcția de președinte.
Comunitatea Politică Europeană este o platformă pentru coordonare politică lansată cu prilejul Consiliului European din iunie 2022, în contextul efectelor grave ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Obiectivul acestui format îl reprezintă promovarea dialogului politic şi a cooperării pe teme de interes comun, pentru consolidarea securităţii, stabilităţii şi a prosperităţii pe continentul european.
Acesta a fost cel de-al cincilea summit CPE care a avut loc de la crearea forumului, la 9 mai 2022, la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron, care deținea atunci președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
Precedentele patru summit-uri au avut loc la Praga (Cehia), Bulboaca (Republica Moldova) Granada (Spania), Oxfordshide (Regatul Unit), Budapesta (Ungaria) și Tirana (Albania).
ENERGIE
Eurostat: 54 % din energia electrică produsă în UE provenea din surse regenerabile în al doilea trimestru al lui 2025. În iunie, s-a înregistrat o premieră: energia solară a fost principala sursă de energie electrică
În al doilea trimestru al anului 2025, 54 % din energia electrică netă produsă în UE provenea din surse regenerabile, ceea ce reprezintă o creștere față de 52,7 % înregistrată în același trimestru al anului 2024, relevă cele mai recente date oferite de Eurostat.
Această creștere s-a datorat în principal energiei solare, care a generat un total de 122 317 gigawați-oră (GWh) în al doilea trimestru al anului 2025, reprezentând 19,9 % din mixul total de generare a energiei electrice.
Iunie 2025 a fost prima lună din istorie în care energia solară (22 %) a fost principala sursă de energie electrică generată în UE, înaintea energiei nucleare (21,6 %), eoliene (15,8 %), hidroelectrice (14,1 %) și a gazelor naturale (13,8 %).
În rândul țărilor UE, în al doilea trimestru al anului 2025, Danemarca, cu 94,7 %, a înregistrat cea mai mare pondere a energiei din surse regenerabile în producția netă de energie electrică, urmată de Letonia (93,4 %), Austria (91,8 %), Croația (89,5 %) și Portugalia (85,6 %). Cele mai mici ponderi ale energiei din surse regenerabile au fost înregistrate în Slovacia (19,9 %), Malta (21,2 %) și Cehia (22,1 %).
În 15 țări ale UE, ponderea surselor de energie regenerabilă în producția netă de energie electrică a crescut în al doilea trimestru al anului 2025. Cele mai mari creșteri de la an la an au fost înregistrate în Luxemburg (+13,5 puncte procentuale) și Belgia (+9,1 pp), ambele datorită creșterii energiei solare.
Cea mai mare parte a energiei electrice generate din surse regenerabile a provenit din energia solară (36,8 %), eoliană (29,5 %) și hidroelectrică (26,0 %), urmate de combustibili regenerabili (7,3 %) și energia geotermală (0,4 %).
ROMÂNIA
Nicușor Dan salută “demnitatea, maturitatea și curajul basarabenilor” în fața unei presiuni fără precedent: România va continua să ajute Moldova în parcursul european
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj după alegerile din Republica Moldova, felicitând cetățenii pentru mobilizarea de la urne și pentru opțiunea fermă în favoarea integrării europene.
„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a transmis șeful statului, într-un mesaj video.
Și premierul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de felicitări pentru cetățenii și autoritățile din Republica Moldova ca urmare a alegerilor legislative în care “votul oamenilor a făcut diferența”. El a arătat că “locul Republicii Moldova este în marea familie europeană” și a asigurat că “personal, dar și în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum”.
În continuare, Nicușor Dan a felicitat cetățenii Republicii Moldova pentru participarea la vot și pentru alegerea clară privind direcția țării.
„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi”, a scris el, pe X.
Nicușor Dan a adresat aprecieri și pentru organizarea scrutinului: „Transmit felicitări și autorităților Republicii Moldova și doamnei Președintă Maia Sandu pentru buna organizare și desfășurare a scrutinului și pentru modul în care au fost gestionate amenințările. România va continua să fie alături de Republica Moldova”.
Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră.
Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi.
Transmit… pic.twitter.com/nZM2KlDcFb
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 29, 2025
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
REPUBLICA MOLDOVA
Traian Băsescu, după alegerile din R. Moldova: Urmașii lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Putin că omenirea a inventat votul, mai puternic decât armele
Omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele – votul, a transmis, luni, fostul președintele Traian Băsescu, în contextul alegerilor parlamentare care au avut loc în Republica Moldova.
”O armă care nu ucide! 28 septembrie 2025, ziua în care un pâlc de urmași ai lui Ștefan cel Mare l-au învățat pe Vladimir Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele: VOTUL”, a scris pe Facebook, Traian Băsescu.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor preliminare, după centralizarea a 99,91% din procesele-verbale, PAS ar urma să dețină 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 15.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 791.000 de cetățeni.
PAS devine al doilea partid din istoria Republica Moldova care reușește să obțină, în mod repetat, o majoritate parlamentară, arată Europa Liberă. În trecut, doar Partidul Comuniștilor a reușit o performanță similară, obținând o majoritate constituțională în 2001 (71 de mandate) și din nou în 2005 (56 de mandate).
Partidul pro-european al Maiei Sandu este urmat la mare distanță de Blocul Electoral Patriotic (BEP), o alianță a forțelor pro-rusă, care a obținut 24,19% din voturi și va dobândi 26 de mandate.
PAS spera să obțină o nouă majoritate, după ce a deținut 61 de mandate din totalul de 101 în parlamentul național din 2021 și promițând să ducă țara în Uniunea Europeană în următorii cinci ani.
Anul trecut, referendumul privind aderarea la Uniunea Europeană a trecut la limită, iar președinta pro-europeană Maia Sandu a obținut un al doilea mandat, în ciuda unor alegeri umbrite de acuzații de ingerință externă din partea Kremlinului. În ambele cazuri, voturile sutelor de mii de moldoveni din diaspora — mulți dintre ei stabiliți în țări ale UE — au fost decisive pentru schimbarea rezultatului.
Citiți și Maia Sandu mulțumește “moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot”: Peste 52% dintre cetățeni s-au prezentat la urne
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Comisia Electorală Centrală a început centralizarea votului la capătul unor alegeri marcate de mai multe tentative de atac cibernetic și alerte cu bombă în secții de votare din străinătate, Chișinăul considerând aceste acțiuni drept parte a asaltului Federației Ruse asupra procesului electoral din Republica Moldova.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Germania dă asigurări că niciun aliat NATO nu va fi lăsat singur în fața provocărilor rusești: Rusia vrea să ne testeze hotărârea. Trebuie să primească un răspuns clar și comun
Maia Sandu: Calea cea mai scurtă către pace, libertate și siguranță este calea europeană. Votul de ieri, un mandat puternic pentru aderarea R. Moldova la UE
Ambasadorul României la Chișinău: A câștigat dorința de prosperitate în pace și stabilitate și libertatea de a-ți alege propriul viitor
Antonio Costa, la New Economy Forum: Când aliații ne oferă mai puțină încredere și adversarii cresc amenințările, trebuie să fim capabili să ne apărăm singuri
Dan Motreanu salută victoria PAS în alegerile parlamentare din R. Moldova: Dovedește că românii de peste Prut nu cred minciunile Rusiei și că vor să facă parte din marea familie europeană
Nicușor Dan participă miercuri și joi la primul său summit al Comunității Politice Europene, la Copenhaga. Șeful statului va lua parte și la summitul informal al liderilor UE
Eurostat: 54 % din energia electrică produsă în UE provenea din surse regenerabile în al doilea trimestru al lui 2025. În iunie, s-a înregistrat o premieră: energia solară a fost principala sursă de energie electrică
Rusia se folosește de „flota sa fantomă” pentru a lansa drone către orașele europene, avertizează Volodimir Zelenski
Nicușor Dan salută “demnitatea, maturitatea și curajul basarabenilor” în fața unei presiuni fără precedent: România va continua să ajute Moldova în parcursul european
Zelenski a felicitat-o pe Maia Sandu la telefon: Activitatea destabilizatoare a Rusiei a pierdut, “Moldova în Europa” a câștigat
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Victor Negrescu: Grupul social-democrat din PE propune o dezbatere privind dronele rusești și o rezoluție pentru dezvoltarea unei „Cupole de Fier Europene” pentru protejarea împotriva amenințărilor de acest tip
Antonio Costa la ONU: Lumea se află în fața unei alegeri cruciale – pace și multilateralism sau haos și unilateralism. UE va rămâne un apărător ferm al ordinii internaționale bazate pe reguli
Rubio, în CS ONU: Răbdarea președintelui Trump nu este infinită; dacă nu există interes pentru pace, SUA vor impune costuri pentru continuarea agresiunii Rusiei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
Trending
- SECURITATE6 days ago
Trump compară puterea militară a Rusiei cu “un tigru de hârtie”: Cu sprijinul UE și NATO, Ucraina poate recâștiga teritoriile ocupate. Putin și Rusia sunt într-o mare problemă economică, iar acesta este momentul ca Ucraina să acționeze
- NATO3 days ago
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
- ROMÂNIA1 week ago
„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia
- NATO1 week ago
Trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, la o săptămână după incursiunile dronelor Rusiei în Polonia și România
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Marea Britanie și Portugalia vor recunoaște oficial statul Palestina, duminică, înaintea unei săptămâni decisive la ONU