Nicușor Dan pledează, în presa din SUA, pentru menținerea prezenței militare americane: România este astăzi mai sigură datorită alianței cu Statele Unite

Președintele Nicușor Dan pledează pentru menținerea și consolidarea prezenței militare americane în România, argumentând că aceasta contribuie la descurajarea Rusiei și la securitatea întregului flanc estic al NATO, în contextul escaladării amenințărilor din regiunea Mării Negre. Într-un articol intitulat „Steady on the Edge – Romania on NATO’s Black Sea Flank”, publicat în Daily Signal în contextul dezbaterilor privind postura militară americană în Europa, șeful statului susține că România este pregătită să investească în continuare în capabilități și infrastructură militară și să își asume responsabilități suplimentare pentru a face prezența SUA mai eficientă strategic și mai puțin costisitoare.

Articolul președintelui, al treilea în presa americană după Newsmax și Fox News, reprezintă o pledoarie pentru rolul strategic al României în relația transatlantică, într-un moment în care Statele Unite își reevaluează postura militară în Europa, iar securitatea Mării Negre este afectată de intensificarea incidentelor asociate războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Nicușor Dan își începe argumentația prin evocarea incidentelor recente din Marea Neagră, inclusiv atacurile cu drone asupra unor nave comerciale și operațiunile de salvare desfășurate de autoritățile române. Președintele amintește că, la 14 octombrie, nava Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, a solicitat asistență după ce fusese lovită de drone, iar în dimineața zilei următoare, petrolierul pentru produse chimice Wine Trader a transmis un semnal de primejdie și a raportat un incendiu la bord, tot în urma unui atac cu drone.

Aceste incidente, alături de atacurile asupra altor nave din regiune, nu sunt, în opinia sa, evenimente izolate, ci indicii ale unei escaladări periculoase a războiului.

„Aceste incidente, precum și atacurile care au urmat, dovedesc că războiul Rusiei împotriva Ucrainei a intrat într-o fază periculoasă de escaladare”, afirmă Nicușor Dan.

Șeful statului susține că România este țara cea mai expusă efectelor colaterale ale războiului, având în vedere poziția sa pe țărmul vestic al Mării Negre. El arată că amenințările includ atacuri cibernetice, sabotaj, incursiuni ale dronelor aeriene și maritime, provocări și campanii de dezinformare.

În acest context, președintele subliniază că România își păstrează fermitatea și își consolidează capacitățile de apărare pentru a împiedica extinderea conflictului și atragerea NATO într-o confruntare de proporții.

„România rămâne fermă, se apără și descurajează extinderea războiului și posibilitatea atragerii NATO într-un conflict de proporții potențial devastatoare. România consolidează frontiera Alianței Nord-Atlantice în sectorul său cel mai expus: țărmul vestic al Mării Negre”, afirmă Nicușor Dan.

Argumentul central al președintelui vizează contribuția parteneriatului cu Statele Unite la securitatea României și a Alianței Nord-Atlantice. Nicușor Dan amintește că România a investit în apărare, a achiziționat echipamente militare moderne, în principal americane, și a susținut Ucraina, considerând că securitatea europeană depinde atât de responsabilitatea statelor europene, cât și de soliditatea legăturii transatlantice.

„România este astăzi mai sigură datorită alianței sale cu Statele Unite. Și NATO este mai puternică datorită activității parteneriatului româno-american”, afirmă președintele.

Nicușor Dan evidențiază, în acest sens, importanța prezenței trupelor americane la bazele de la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu, susținând că acestea contribuie la descurajarea Rusiei și la reducerea riscului unei confruntări mai ample.

„Prezența trupelor americane la bazele românești Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu descurajează Rusia, ține războiul departe de teritoriul aliat și reduce riscul unei confruntări mai ample”, afirmă șeful statului.

Președintele susține, de asemenea, că investițiile României în infrastructura militară și alinierea sa politică au oferit Statelor Unite posibilitatea de a-și proiecta forța și de a-și urmări interesele în regiuni de importanță strategică, de la Marea Neagră și Ucraina până la Caucaz, estul Mediteranei și Orientul Mijlociu. În sprijinul argumentului său, Nicușor Dan menționează operațiunile americane Midnight Hammer și Epic Fury.

În opinia sa, incidentele recente din Marea Neagră demonstrează necesitatea aprofundării cooperării militare bilaterale și a creșterii nivelului de ambiție al relației strategice dintre București și Washington.

„Incidentele recente cu drone din Marea Neagră arată că noile circumstanțe impun ridicarea nivelului de ambiție al relației strategice dintre România și Statele Unite. România este pregătită și a demonstrat acest lucru”, afirmă Nicușor Dan.

Șeful statului transmite că România este dispusă să continue investițiile în capabilități, baze militare și poligoane de instrucție, să își mențină alinierea politică și strategică față de Statele Unite și să își asume responsabilități și costuri suplimentare pentru consolidarea prezenței americane.

„Își va asuma responsabilități și costuri mai mari, astfel încât o prezență americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină mai utilă din punct de vedere strategic și mai puțin costisitoare. Acest lucru este în beneficiul Statelor Unite, al României însăși și al întregii lumi libere”, conchide președintele.