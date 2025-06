Nicușor Dan, prima întâlnire cu secretarul general NATO. Miza summitului de la Haga – creșterea bugetelor apărării la 5% din PIB. România, “îngrijorată de securitatea pe termen lung la Marea Neagră și în R. Moldova”

Lituania este recunoscătoare pentru contribuția semnificativă a României la securitatea regiunii baltice, i-a transmis luni președintele lituanian Gitanas Nauseda noului său omolog român Nicușor Dan, cu care a avut o întâlnire în marja summitului formatului “București 9”, care reunește aliații de pe flancul estic al NATO și care s-a desfășurat luni la Vilnius.

“La Summitul de la Vilnius am avut loc o întâlnire cu președintele român Nicușor Dan. Bine ați venit la București 9!”, a afirmat Nauseda, gazda summitului, în contextul în care summitul de la Vilnius a reprezentat prima reuniune externă pentru noul șef al statului, la o săptămână de la preluarea mandatului.

“Lituania este recunoscătoare pentru contribuția semnificativă a României la securitatea regiunii baltice. În prezent, avioanele de luptă ale României sunt dislocate la Baza Aeriană Zokniai, supraveghind spațiul aerian baltic. Mulțumesc, România!“, a scris Nauseda, pe X.

At the Vilnius Summit held a meeting with 🇷🇴 President @NicusorDanRO. Welcome to the Bucharest 9!

🇱🇹 is grateful for Romania’s significant contribution to the security of the Baltic region.

At present, Romania’s fighter jets are deployed at the Zokniai Air Base, surveilling the… pic.twitter.com/tzzt8CivwI

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 2, 2025