Nicușor Dan, prima vizită la sediul NATO pentru discuții cu Mark Rutte. Creșterea securității României cu sprijinul Alianței, pe agenda discuțiilor

Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan va avea joi o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice, agenda discuțiilor vizând evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Întâlnirea dintre cei doi va avea loc înainte de participarea șefului statului român la reuniunea de primăvară a Consiliului European. La finalul convorbirilor oficiale este prevăzută și o conferință de presă comună.

Aceasta va fi a doua întrevedere între Nicușor Dan și Mark Rutte după vizita secretarului general al NATO la București, în luna noiembrie a anului trecut, și va marca prima vizită a șefului statului la sediul NATO de la preluarea mandatului.

Potrivit Palatului Cotroceni, agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO.

Șeful statului va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională.

Președintele Nicușor Dan va sublinia că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei, conchide sursa citată.

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Trump afirmă că SUA nu mai au nevoie de ajutorul majorității aliaților NATO care refuză să se alăture operațiunii Epic Fury: Am decimat capacitățile militare ale Iranului
Trump afirmă că SUA nu mai au nevoie de ajutorul majorității aliaților NATO care refuză să se alăture operațiunii Epic Fury: Am decimat capacitățile militare ale Iranului
Parlamentul European a celebrat, la inițiativa vicepreședintelui Victor Negrescu, 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci
Parlamentul European a celebrat, la inițiativa vicepreședintelui Victor Negrescu, 50 de ani de la performanța istorică a Nadiei Comăneci
Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

