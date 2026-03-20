Nicușor Dan, primit de regele Belgiei: Contribuția belgiană la grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate apreciat de români

Corespondență din Bruxelles

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, la Bruxelles, cu regele Philippe al Belgienilor, într-o întrevedere axată pe consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.

Șeful statului a subliniat că discuțiile purtate cu suveranul belgian au reflectat angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării româno-belgiene, evidențiind caracterul „fructuos” al dialogului.

În cadrul întâlnirii, președintele a exprimat recunoștința României pentru contribuția Belgiei la grupul de luptă NATO dislocat la Cincu, pe care a descris-o drept o dovadă de solidaritate profund apreciată de cetățenii români.

“O onoare și o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuție foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relațiile dintre România și Belgia. I-am mulțumit Majestății Sale pentru contribuția belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază”, a scris Nicușor Dan, pe rețelele de socializare.