Nicușor Dan, primit de regele Belgiei: Contribuția belgiană la grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate apreciat de români

Corespondență din Bruxelles
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit vineri, la Bruxelles, cu regele Philippe al Belgienilor, într-o întrevedere axată pe consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state.
Șeful statului a subliniat că discuțiile purtate cu suveranul belgian au reflectat angajamentul comun pentru aprofundarea cooperării româno-belgiene, evidențiind caracterul „fructuos” al dialogului.
În cadrul întâlnirii, președintele a exprimat recunoștința României pentru contribuția Belgiei la grupul de luptă NATO dislocat la Cincu, pe care a descris-o drept o dovadă de solidaritate profund apreciată de cetățenii români.
“O onoare și o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuție foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relațiile dintre România și Belgia. I-am mulțumit Majestății Sale pentru contribuția belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază”, a scris Nicușor Dan, pe rețelele de socializare.
It was an honor and a pleasure to meet His Majesty King Philippe in Brussels today. Our excellent exchange reflected a shared commitment to further strengthening the relations between Romania and Belgium.
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) March 20, 2026