Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis, miercuri, președintele Nicușor Dan.
Reacția șefului statului a venit după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat miercuri dimineață că România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” trupelor americane din Europa, mai exact o reducere a numărului de soldați americani aflați acum în România.
„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, a afirmat președintele, într-o postare pe X.
„Redimensionarea forței rotaționale” a fost explicată anterior de ministrul apărării naționale Ionuț Moșteanu. care a spus că în România vor rămâne „în jur de 900 – 1.000 de soldați americani, un pic peste nivelul dinaintea începerii războiului din Ucraina”.
„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri”, a dat asigurări Nicușor Dan.
Infrastructura strategică dezvoltată de români și americani la bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, a precizat șeful satului.
“Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operațională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, a conchis el.
Citiți și Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Oficializarea acestei decizii a venit pe fondul faptului că publicația ucraineană Kyiv Post a relatat, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, că administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
Victor Negrescu cere accelerarea vizitei lui Nicușor Dan în SUA după decizia americană de a retrage o parte din trupe din România: Miniștrii de externe și de apărare trebuie să propună soluții rapide
Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate, a transmis miercuri vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, solicitând explicații din partea miniștrilor de externe și de apărare și accelerarea vizitei președintelui Nicușor Dan în Statele Unite.
“Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României. În acest context, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar”, a scris Negrescu, pe Facebook.
Potrivit acestuia, mesajul este unui triplu, respectiv acela că România rămâne un partener strategic de încredere, că regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA și că trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre.
“Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene”, a conchis europarlamentarul și vicepreședintele PSD.
Oficial: România și aliații NATO au fost informați de decizia SUA de redimensionare a trupelor în Europa. În jur de 1.000 soldați americani vor rămâne în România
România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a transmis miercuri Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Ministerul Apărării Naționale a fost informat cu privire la redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, ca parte din procesul de reevaluare a posturii globale a forțelor militare ale SUA.
Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu.
“Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, arată MApN.
Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite Statelor Unite să își ajusteze postura militară în regiune.
Decizia americană este de sistare a rotirii in Europa a unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO. Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocați în continuare pe teritoriul național, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând în continuare o garanție a angajamentului SUA pentru securitatea regională.
Contrast între surse și anunțuri oficiale: Kyiv Post relatează despre retragerea unei brigăzi americane din România, Divizia 3 Infanterie preia comanda prezenței Armatei SUA la Mihail Kogălniceanu
Administrația Trump este pe cale să retragă mii de militari americani din România – o schimbare semnificativă de direcție care a stârnit îngrijorare de-a lungul flancului estic al Europei și subliniază o reorientare strategică a priorităților militare globale ale Washingtonului, relatează Kyiv Post, citând multiple surse de la Washington și de la nivelul NATO, în timp ce publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
Potrivit a trei oficiali americani și europeni care au fost informați asupra deciziei, administrația a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni despre intenția de a retrage trupele, o declarație oficială fiind așteptată în următoarele zile. Vorbind marți pentru Kyiv Post, oficialii – care au solicitat anonimatul – au declarat că reducerea efectivelor nu ar urma să depășească „mai mult decât un batalion”. Ei au insistat, de asemenea, că măsura nu va „afecta semnificativ operațiunile americane din regiune”.
Decizia vine într-un moment de tensiune crescută, după intensificarea incursiunilor ruse în spațiul aerian NATO, inclusiv în România. Totodată, ea coincide cu demersurile președintelui SUA de a „dubla eforturile” pentru a-l convinge pe președintele rus Vladimir Putin să accepte un armistițiu în Ucraina.
Occidentul, Asia sau Marea Neagră?
Discuțiile interne au analizat inițial o reducere a trupelor atât în România, cât și în Polonia, însă decizia finală vizează doar România, au precizat sursele Kyiv Post. Această diferență reflectă un calcul geopolitic complex.
Motivația reducerilor este legată de un efort mai amplu al Pentagonului de a redirecționa resurse către emisfera vestică și de a contracara mai eficient China în Pacific.
Aceasta se aliniază cu actuala revizuire strategică a posturii forțelor americane, prin care Pentagonul evaluează misiunile Comandamentului European al SUA pentru a elibera resurse destinate zonelor prioritare — emisfera vestică și regiunea Indo-Pacific, unde se concentrează competiția strategică majoră a Americii.
Colonelul american în retragere Richard Williams, fost director adjunct în cadrul Diviziei de investiții în apărare a NATO, a declarat marți pentru Kyiv Post că „nu există o justificare tactică evidentă pentru retragerea brigăzii NATO din România.”
Asigurări pentru aliații-cheie din Est
Într-un gest de reasigurare față de unul dintre cei mai fideli aliați europeni ai SUA, președintele Trump s-a întâlnit recent cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și a garantat că trupele americane nu vor fi reduse în Polonia.
În timpul întâlnirii, Trump ar fi afirmat că SUA „nici măcar nu s-au gândit” la retragerea militarilor din această țară, subliniind că „suntem alături de Polonia până la capăt”. Promisiunea a oferit o doză de liniște la Varșovia.
Justyna Gotkowska, director adjunct al Centrului pentru Studii Estice (OSW), principalul think tank guvernamental polonez, a evidențiat importanța acestei asigurări, dar a remarcat că persistă îngrijorări privind prezența americană în Europa.
„Orice reducere în regiunea noastră va fi percepută de Rusia ca o invitație”, a declarat Gotkowska marți, în cadrul unei mese rotunde la Ambasada Poloniei din Washington, subliniind valoarea crucială de descurajare a prezenței militare americane pe flancul nord-estic. Ea a adăugat, într-o declarație pentru Kyiv Post, că unitățile rotaționale – precum cele din România – sunt „cele mai ușor de retras”.
În prezent, Polonia găzduiește până la 10.000 de militari americani rotaționali, precum și sediul avansat al Corpului V din Comandă.
Valoarea strategică a României: În timp ce surse citate de Kyiv Post vorbesc despre retragerea trupelor americane din România, Armata SUA schimbă comanda la operațiunile sale de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu.
Decizia ar veni pe fondul anunțului armatei americane – relatat de Stars and Stripes – potrivit căruia Divizia 3 Infanterie a preluat comanda misiunii americane din România, menită să consolideze flancul estic al NATO.
Unitatea a înlocuit Divizia 1 Blindată luni, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, care servește drept centru principal pentru forțele americane din România, a anunțat Armata SUA într-un comunicat emis în aceeași zi.
Operațiunile implică aproximativ 3.000 de soldați care participă la misiuni în România, Slovacia, Ungaria și Bulgaria. În timpul desfășurării sale, Task Force Iron a Diviziei 1 Blindate „a avansat integrarea comenzii și controlului SUA-NATO cu planificarea detaliată a operațiunilor de răspuns la crize, a liniilor de apărare a flancului estic și a extinderii forțelor terestre avansate”, se arată în comunicatul Armatei americane.
Consolidarea efectivelor militare și a capacităților de comandă în zona Mării Negre a devenit o prioritate în urma invaziei rusești din 2022 asupra Ucrainei.
Creșterea efectivelor militare ale Pentagonului în Europa a inclus și o creștere a numărului de soldați în România și în jurul acesteia.
În 2023, în cadrul Pentagonului a avut loc o dezbatere cu privire la oportunitatea reducerii efectivelor militare rotative adăugate în Europa, dar liderii militari au optat în cele din urmă pentru menținerea unei prezențe sporite pe continent. Sosirea Diviziei a 3-a de Infanterie are loc în contextul unei revizuiri în curs a poziției forțelor militare la Pentagon, care ar putea avea implicații pentru misiunea Comandamentului European al SUA.
Nu este clar care sunt planurile președintelui Donald Trump în ceea ce privește efectivele militare din Europa. Cu toate acestea, numeroși aliați NATO anticipează posibile reduceri în legătură cu eforturile Pentagonului de a contracara mai bine China în Pacific, mai arată Stars and Stripes.
Un fost oficial militar român, citat de Kyiv Post, a numit decizia „dificil de înțeles”, mai ales în condițiile în care amprenta militară americană în Europa – aproximativ 80.000 de soldați – este, istoric, una modestă.
Propunerea de retragere se conturează în timp ce Rusia continuă să testeze reziliența NATO, cu numeroase incursiuni aeriene și cu drone de-a lungul flancului estic în septembrie. Alianța a răspuns prin lansarea misiunii Eastern Sentry, o activitate de vigilență sporită, însă reducerea trupelor americane riscă să transmită un semnal contradictoriu.
Experții avertizează că diminuarea prezenței americane ar putea slăbi interesele și influența Statelor Unite, alimentând percepția Moscovei privind o diminuare a capacității de descurajare. Între timp, Rusia continuă să ceară revenirea forțelor la nivelurile de dinainte de 1997, ceea ce ar include posibile retrageri NATO din România și Bulgaria.
Acordul comercial UE–Ucraina actualizat intră în vigoare de astăzi, sprijinind securitatea economică și integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE
Nicușor Dan: Prin redimensionarea forțelor rotaționale, prezența militară americană în România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina
Partidul populist al lui Andrej Babiš, câștigător al alegerilor legislative din Cehia, de acord să formeze un guvern cu alte două formațiuni eurosceptice
Ministrul Educației, Daniel David, i-a adresat omologului său ucrainean o scrisoare, în contextul măsurilor de reformă educațională din Ucraina: Propunem organizarea unor consultări
Donald Trump și JD Vance afirmă că acordul de încetare a focului „va rezista” în pofida reluării violențelor în Fâșia Gaza
Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri
Avioane de luptă poloneze au interceptat un avion rusesc deasupra Mării Baltice, fără plan de zbor și cu transponderul oprit
Donald Trump se așteaptă ca întâlnirea cu Xi Jinping să se încheie cu un „rezultat foarte bun pentru întreaga lume”
Victor Negrescu cere accelerarea vizitei lui Nicușor Dan în SUA după decizia americană de a retrage o parte din trupe din România: Miniștrii de externe și de apărare trebuie să propună soluții rapide
Alianța între Japonia și SUA este „esențială pentru descurajarea agresiunilor militare chineze”, subliniază Pete Hegseth
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Premierul Luxemburgului cere UE să-și mențină angajamentul pentru ordinea internațională bazată pe reguli: Trebuie să rămânem vocea acestor valori!
Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare o strategie de aplicare a inteligenței artificiale, bazată pe principiul „AI first”: Vrem ca viitorul Inteligenței Artificiale să fie creat în Europa
VIDEO INTERVIU La 35 de ani de la reunificarea Germaniei, ambasadoarea Angela Ganninger afirmă că Berlinul “acceptă să joace rol de lider” în Europa și se bazează pe relația cu România
