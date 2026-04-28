Nicușor Dan propune instituționalizarea Inițiativei celor Trei Mări: Trebuie să fim mai ambițioși, cu mai multe reuniuni ministeriale și puncte comune pentru parteneri și investitori

Corespondență din Dubrovnik

Președintele Nicușor Dan a pledat pentru întărirea coordonării administrative în cadrul Inițiativa celor Trei Mări, susținând necesitatea unor mecanisme instituționale mai solide pentru a sprijini dezvoltarea economică și strategică a regiunii.

Șeful statului participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului I3M și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, în Croația.

În intervenția sa în cadrul summitului, șeful statului a arătat că, deși există convergență între economiile statelor participante și o viziune comună în interiorul Uniunii Europene, regiunea rămâne fragmentată din punct de vedere economic.

„Pe partea de securitate avem oportunitatea de a construi infrastructura de mobilitatea cu utilitate dublă, lucru necesa. Pe partea economică este mai complicat. Avem economii relativ compatibile, avem puncte de vedere relativ compatibile în interiorul UE, dar suntem o piaţă fragmentată, nu lucrăm ca un tot unitar în spaţiul economic şi sunt lucruri de făcut în acest sens şi vă transmit dorinţa mea de a face asta”, a declarat președintele.

Acesta a indicat că principalele direcții de acțiune vizează îmbunătățirea conectivității în transporturi, energie și digitalizare, precum și consolidarea voinței politice pentru integrarea pieței regionale.

„În primul rând trebuie să ne ocupăm de conectivitatea de transport, energetică, digitală (…) apoi trebui să avem voinţa de a funcţiona ca o piaţă unitară şi trebuie să avem voinţa de a avea campioni regionali”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat și necesitatea eliminării barierelor administrative care afectează extinderea companiilor în regiune, pledând pentru armonizarea reglementărilor și facilitarea accesului la capital.

„Direct să vă spun, unele companii române au avut probleme când au încercat să se extindă în ţările dumneavoastră şi s-au confruntat cu obstacole. Trebuie să armonizăm reglementările, pentru ca companiile care doresc să investească în regiune să aibă aceleaşi reglementări. Avem nevoie de capital şi am făcut câţiva paşi înainte dar mai este mult de făcut”, a spus acesta.

Un punct central al intervenției a fost apelul la consolidarea structurii administrative a Inițiativei, considerată esențială pentru creșterea eficienței și a coerenței acțiunilor comune.

„Cred că trebuie să fim ambiţioşi la nivel administrativ, trebuie să avem reuniuni ministeriale şi trebuie să avem propria administraţie pentru a realiza toate aceste lucruri: vizibilitate, puncte comune pentru parteneri, puncte comune pentru investitori, analize, pentru a susţine direcţia noastră”, a declarat Nicușor Dan.

Reprezentată de președintele Nicușor Dan, România a parafat două acorduri care vizează atât infrastructura de transport, cât și finanțarea marilor proiecte strategice.

Un prim pas important a fost făcut în zona logistică, unde Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka au semnat un Memorandum de Înțelegere care deschide calea unei cooperări mai strânse între cele două porturi.

Totodată, a fost oficializată aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere de către mai multe bănci naționale de dezvoltare din regiune.