Nicușor Dan pune în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, cu “independența solidară” concept central: Nu vrem să apărăm statul, ci cetățeanul care trăiește în acest stat

Președintele Nicușor Dan a lansat, miercuri, în dezbatere publică Strategia Națională de Apărare a Țării, al cărei concept central este “independența solidară”. Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat că noua strategie, care va fi discutată în CSAT la 24 noiembrie și prezentată în Parlament la 26 noiembrie, este prezentată din perspectiva apărării cetățeanului care locuiește în România și nu din perspectiva apărării statului.

“Punem azi în dezbatere strategia națională de apărare și o să vă prezint cele mai importante elemente ale acesteia. În primul rând, un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva sau încercăm să o facem din perspectiva a cetățeanului. Adică nu vrem să apărăm statul dar apărăm cetățeanul care trăiește, locuiește în acest stat. Și aici, din nou, întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în acest instrument, statul, și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra. Nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai ăsta este rostul nostru și parte din această strategie despre a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-a făcut pe multe planuri, inclusiv economic și o rămânere în urmă a administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-au maturizat în multe aspecte. Strategia introduce un concept sau conceptul central al acestei strategii este acesta de independență solidară”, a declarat președintele.

Șeful statului a subliniat că este vorba despre faptul ca acțiunile statului român și ale administrației să fie în sensul “apărării și confirmării unei identități, unui mod de a fi în lume și în acest sens în relațiile sale externe să apere interesele României”.

Potrivit președintelui, jumătatea solidară a acestui concept ține de păstrarea angajamentelor și tuturor parteneriatelor internaționale pe care România le are”.

Nicușor Dan a indicat că “strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că ordinea internațională este pusă în discuție”, nominalizând războiul din Ucraina, creșterea tendinței de regrupare a statelor guvernate autoritar, diminuarea capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli, evoluția tehnologică, protecționismul economic și radicalizarea și creșterea tendințelor antidemocratice care sunt întreținute de actori statali.

“Trecând la ce trebuie să facă România, o să mă refer mai puțin, o să găsiți în textul scris referințe la partea internațională. Evident, trebuie să păstrăm parteneriatele, trebuie să ne manifestăm interesele în cadrul Uniunii Europene, în cadrul NATO, parteneriatul cu Statele Unite. Astea sunt lucruri care, evident, rămân constante ale politicii noastre”, a detaliat președintele.

Șeful statului a prezentat liniile directoare ale strategiei și din perspectiva internă, subliniind că administrația publică este considerată o vulnerabilitate, un statut similar fiind acordat și fenomenului corupției.

“Administrația publică are niște probleme. În primul rând, și cumva ăsta a fost unul din șocuri sau în orice caz surprindere ale mele, că inclusiv la acest nivel național administrația nu lucrează cu date. Sunt multe situații în care deciziile nu sunt bazate pe date. Nu vedem un mare apetit de colaborare între instituții publice. Fiecare își vede de micuța sa politică sectorială și, din cauza asta, nu avem o viziune integrată. Și, bineînțeles, din tot, din cauza asta, nu avem nicio nevoie la oamenilor din administrație de a inova, de a avea curajul de a propune, ci mai degrabă, o atitudine defensivă care face ca administrația din România să cumva să băltească într-o rutină din care nu știe să iasă. O altă vulnerabilitate, și am insistat ca ea să fie clar delimitată în regia națională de apărare, este corupția, care, pe de-o parte, slăbește coeziunea socială, cum spuneam mai devreme, e greu să vrei să te identifici, să aperi în stat corupt. Pe de altă parte, are consecințele sale în economie și, deci, în prosperitatea oamenilor inclusiv în calitatea administrației”, a explicat Nicușor Dan.

Descriind oportunitățile, președintele a subliniat că acestea decurg din poziția geografică a țării.

“Poziția geografică a României ne oferă o oportunitate de a fi un centru de conectivitate pe relația dintre Europa și Asia”, a afirmat el, precizând că acest avantaj depinde de stabilitatea în regiunea Mării Negre.