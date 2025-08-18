ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România
Președintele Nicușor Dan a reafirmat seriozitatea României față de investitorii străini și piețele financiare în contextul menținerii ratingului suveran al țării la nivelul „BBB minus” după evaluarea făcută de agenția financiară Fitch.
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state cu rating similar, însă punctele forte sunt contrabalansate de „deficitele gemene” mari și persistente, de creșterea rapidă a datoriei publice, polarizarea politică și nivelul ridicat al datoriei externe nete.
Fitch notează, însă, că „incertitudinile politice s-au redus semnificativ de la precedenta revizuire a ratingului, în februarie 2025”, după victoria lui Nicușor Dan la prezidențiale și formarea unei coaliții guvernamentale pro-occidentale, sprijinită de președinte.
Guvernul și președintele au introdus în iulie un pachet ambițios de consolidare fiscală, însă agenția avertizează că riscurile rămân ridicate pe termen mediu din cauza „creșterii economice slabe, a dificultăților de implementare, a istovirii fiscale și a polarizării politice”.
Printre vulnerabilități, Fitch menționează și tensiunile din interiorul coaliției, precum și acordul politic ca în 2027 Ilie Bolojan să cedeze funcția de premier către PSD, ceea ce ar putea readuce incertitudini.
Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii
Aproape 19% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Procentul este semnificativ mai mare decât media statelor membre OCDE, care se situează la 12,5%.
Aceste concluzii apar și în cea mai recentă ediție a Cărții Albe 2025 prezentată de Consiliul Investitorilor Străini (FIC), care subliniază că lipsa integrării acestor tineri pe piața muncii reprezintă nu doar o problemă socială, ci și o oportunitate ratată pentru economia României, mai ales în contextul deficitului de forță de muncă.
Astfel, Consiliul Investitorilor Străini (FIC) propune o serie de măsuri concrete care ar putea valorifica acest potențial:
- Modernizarea legislației muncii pentru a reflecta realitățile economice actuale — inclusiv contracte flexibile, cum ar fi contractele la cerere, cu zero ore, telemunca, cu fracțiune de normă și pe durată determinată.
- Elaborarea de programe specifice pentru sprijinirea persoanelor provenite din familii care beneficiază de asistență socială — ajutându-le să intre pe piața muncii prin formare profesională și servicii de sprijin personalizate.
- Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, recalificării și perfecționării profesionale, cu accent pe competențele digitale și competențele soft, precum gândirea analitică, adaptabilitatea și leadershipul — în conformitate cu prioritățile Forumului Economic Mondial.
- Construirea de parteneriate strategice între sectorul public, organizațiile private și universități pentru a dezvolta programe de formare și stagii de practică aliniate la nevoile pieței — inclusiv stagii obligatorii în sectoare cheie.
- Alinierea formării profesionale la cerințele actuale și viitoare ale pieței muncii, integrând competențele digitale în programele școlare și universitare.
Mediul de afaceri american susține reformele economice anunțate de Guvern și sprijină aderarea României la OCDE
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Michael Dickerson, Chargé d’Affaires al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, și cu reprezentanți ai Camerei de Comerț Americane în România (AmCham România), informează un comunicat oficial al Executivului.
La întâlnire au participat și membri ai echipei guvernamentale, respectiv Mihai Jurca, șef al Cancelariei Prim-ministrului, Dragoș Hotea, secretar de stat, și Raul Gutin, consilier de stat.
Camera de Comerț Americană în România (AmCham România), una dintre cele mai active organizații de afaceri din țară, reprezintă interesele a 600 de companii membre, active în peste 30 de sectoare economice.
Rolul întrevederii a fost acela de a identifica modalități concrete de consolidare și diversificare a cooperării economice în cadrul relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite ale Americii, într-un context economic și geopolitic în care parteneriatul strategic și investițiile joacă un rol important.
Reprezentanții mediului de afaceri american și-au exprimat înțelegerea față de situația fiscal-bugetară actuală a României și au subliniat nevoia ca reformele structurale profunde să fie lansate fără întârziere. Aceștia au remarcat reacțiile pozitive ale piețelor internaționale după adoptarea primului pachet de măsuri fiscale și au transmis că vor urmări cu interes următoarele etape ale procesului de reformă.
Totodată, companiile americane au subliniat importanța predictibilității și a stabilității politice pentru menținerea investițiilor existente și atragerea unora noi, precum și nevoia ca autoritățile să promoveze un plan clar și coerent de susținere a investițiilor private. Dintre domeniile cu potențial de poziționare strategică a Românei ca lider regional, reprezentanții AmCham au menționat tehnologiile de vârf, cybersecurity, stimularea cercetării-dezvoltării-inovării și printr-un sistem tip Patent Box, precum și asumarea de proiecte strategice intersectoriale, de scară mare, cum este AI Giga Factory.
Discuțiile purtate în cadrul întâlnirii au vizat o serie de domenii cheie pentru dezvoltarea economică: digitalizarea administrației, sistemul de sănătate, absorbția fondurilor europene, industria agricolă, precum și sprijinul pentru accederea României în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD): „Acest statut, alături de upgradarea pieței de capital, este esențial pentru atragerea de capital și investiții suplimentare”, mai subliniază Guvernul.
Prim-ministrul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul Guvernului față de dialogul deschis cu mediul privat și a subliniat că investițiile și inițiativa antreprenorială sunt esențiale pentru creșterea economică sustenabilă. Totodată, a salutat propunerile formulate de reprezentanții companiilor americane și a asigurat că acestea vor fi luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor publice.
AmCham a informat, de asemenea, care sunt evenimentele economice și comerciale planificate în perioada următoare, atât în România, cât și în Statele Unite, inclusiv delegații de companii americane interesate de oportunitățile de pe piața românească.
Șeful Executivului a mulțumit Camerei de Comerț și reprezentanților companiilor americane pentru susținerea lor în ceea ce privește includerea României în programul Visa Waiver, evidențiind că aceasta va avea efecte pozitive și asupra relațiilor comerciale și economice bilaterale.
Până în luna aprilie a acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 14 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
Nicușor Dan îl felicită pe Mathias Cormann pentru realegerea ca Secretar General al OCDE: România apreciază leadershipul dumneavoastră în ghidarea noastră prin procesul complex de aliniere la standardele și bunele practici ale OCDE
Președintele Nicușor Dan l-a felicitat public pe Mathias Cormann pentru realegerea în funcția de Secretar General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), subliniind importanța acestui mandat pentru procesul de aderare al României. Reînnoirea mandatului lui Cormann a fost decisă prin consens de cele 38 de state membre ale OCDE.
„Sincere felicitări Mathias Cormann pentru realegerea în funcția de secretar general al OCDE”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe platforma X. El a adăugat că, în calitate de țară candidată, „România apreciază leadershipul și dedicarea dumneavoastră în ghidarea noastră prin procesul complex de aliniere la standardele și bunele practici ale OCDE”.
My heartfelt congratulations, @MathiasCormann, on your reappointment as Secretary-General of the @OECD.
As an accession country, Romania values your leadership and dedication in guiding us through the complex process of aligning with OECD standards and best practices.
I look…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 25, 2025
Șeful statului a reafirmat angajamentul României pentru aderare: „Aștept cu nerăbdare o cooperare strânsă în drumul nostru către obiectivul de a deveni membru al OCDE în 2026, în sprijinul politicilor mai bune pentru o viață mai bună.”
La rândul său, Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru aderarea la OCDE, a subliniat importanța realegerii lui Cormann și pentru România.
„Un moment cheie pentru OCDE (și pentru noi): Mathias Cormann a fost reales pentru un al doilea mandat ca Secretar General al organizației”, a scris Niculescu pe Facebook. El a menționat că realegerea s-a făcut „după două luni de consultări conduse de ambasadoarea Mexicului, Sybel Galván Gómez”, care a afirmat că aceasta este „o dovadă clară de încredere în leadershipul său – Mathias Cormann a demonstrat un angajament ferm față de misiunea de bază a OCDE: promovarea unor politici mai bune pentru o viață mai bună.”
Pentru România, realegerea lui Cormann este „o veste foarte bună”, mai ales că acesta este „arhitectul celui mai mare proces de extindere din istoria OCDE”, potrivit lui Luca Niculescu. Oficialul român a rememorat prima întâlnire cu Cormann, când încă era ambasador la Paris: „L-am invitat la un dejun la Ambasadă și, sincer, eram ușor preocupați că extinderea nu va fi printre prioritățile sale. Ne-am înșelat. A spus atunci: Vreau să începem procesul cu toate țările candidate, iar fiecare să adere în funcție de merit.”
În urma acelui angajament, Mathias Cormann a reușit să convingă toate statele membre să susțină lansarea celui mai amplu val de extindere al OCDE, cu România printre cele șase țări candidate. De atunci, România a făcut pași importanți și își propune să finalizeze procesul de aderare în 2026.
„Cormann cunoaște bine România, a fost deja de două ori aici și se întâlnește des cu oficialii noștri”, a mai precizat Luca Niculescu, amintind că președintele Nicușor Dan s-a numărat printre primii lideri care l-au felicitat pentru realegere.
