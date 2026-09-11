Nicușor Dan reconfirmă rolul României de “partener de încredere” al SUA: Marcăm 15 ani de la semnarea declarației comune privind Parteneriatul Strategic

Președintele Nicușor Dan a transmis vineri, la 25 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, că România va rămâne alături de Statele Unite în calitate de partener de încredere și de nădejde, așa cum a demonstrat cu fiecare ocazie de-a lungul anilor.

„În urmă cu 25 de ani, a trecut un sfert de secol de la tragedia inimaginabilă din 11 septembrie și, în numele tuturor românilor, doresc să-mi exprim solidaritatea continuă și cele mai profunde gânduri de compasiune față de președintele Donald Trump și față de întregul popor american, în special față de familiile care și-au pierdut persoane dragi”, a transmis Nicușor Dan într-o postare pe X în care a făcut trimitere și la articolul său de opinie publicat în The Washington Times, intitulat „How All Romanians Were Americans for a Day”, în care vorbește despre solidaritatea românilor cu Statele Unite după atentatele din 11 septembrie și despre evoluția parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Today, 25 years have passed since the unimaginable tragedy of 9/11 and, on behalf of all Romanians, I would like to express our continued solidarity and deepest thoughts of compassion to President @realDonaldTrump and all the American people, especially the families who lost dear… pic.twitter.com/3pOfBhvYmu — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 11, 2026

Președintele a subliniat că 11 septembrie este un moment în care România și celelalte națiuni ale lumii comemorează alături de Statele Unite victimele atentatelor și eroismul americanilor care au intervenit în acea zi.

„Dincolo de oroare și pierderi, atacurile de la 11 septembrie au dezvăluit lumii spiritul curajos, puternic și vizionar al Americii. Ele au arătat cum o comunitate de națiuni se unește pentru a păstra un mod de viață și idealurile civilizației”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a evidențiat contribuția României la eforturile internaționale împotriva terorismului, afirmând că Bucureștiul a răspuns rapid apelului lansat de Statele Unite către aliați și parteneri.

„Când America le-a cerut aliaților și partenerilor săi să se alăture luptei împotriva terorismului, România a răspuns rapid și fără ezitare”, a transmis președintele.

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Nicușor Dan a adăugat că România și Statele Unite vor continua să acționeze împreună „pentru apărarea libertății și a valorilor comune, pentru o lume eliberată de amenințarea terorismului și extremismului”.

„România va rămâne alături de SUA ca partener de încredere, așa cum am demonstrat cu fiecare ocazie de-a lungul anilor, inclusiv prin sprijinul pe care l-am oferit recent”, a mai afirmat acesta.

În mesajul său, președintele a evidențiat și un reper important pentru relația bilaterală: pe 13 septembrie se împlinesc 15 ani de la semnarea Declarației comune privind Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI dintre România și Statele Unite.

„Acest document fundamental a aprofundat legătura noastră puternică și a stabilit cadrul pentru cooperarea noastră strategică”, a subliniat Nicușor Dan.