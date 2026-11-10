Nicușor Dan: România a înaintat SUA o ofertă pentru împărțirea costurilor prezenței trupelor americane. Cred că e un beneficiu reciproc

România a înaintat Administrației SUA o ofertă de a contribui financiar și de a împărți costurile prezenței trupelor americane în țara noastră, partea română făcând „tot ce putea” în cadrul acestui demers, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Cotroceni.

Șeful statului a făcut referire la rezultatele vizitei efectuate în România de Elbridge Colby, subsecretar pentru Politica de Apărare al SUA, și la procesul de evaluare a prezenței militare americane în Europa.

„După cum știți, este un proces în curs, demarat de administrația americană, cu niște termene, pe diferitele etape ale acestui proces. Inclusiv a fost un chestionar foarte amplu, pe care noi l-am trimis înapoi, în urmă cu vreo lună și jumătate. Evaluarea de către direcția condusă de domnul Colby s-a terminat. Dosarul pentru întreaga Europă a ajuns la Pete Hegseth”, a declarat Nicușor Dan, răspunzând unei întrebări din partea CaleaEuropeană.ro.

Președintele a afirmat că România, prin Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării și firmele de lobby implicate, a făcut toate demersurile posibile pentru ca decizia administrației americane să fie cât mai favorabilă țării noastre.

„Eu cred că am făcut noi, România, însemnând Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, firmele de lobby, tot ce putea să fie făcut pentru ca soluția să fie cât mai bună pentru România. Ne-am inspirat de la ce fac alții, de aici și oferta de a contribui financiar, de a împărți costurile prezenței trupelor americane în România. Există și părți nepublice: locații, echipamente, toate chestiunile astea”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că decizia finală aparține administrației americane și a evitat să facă pronosticuri cu privire la rezultatul evaluării.

„Mai departe este o decizie Administrației americane. Nu vreau să fac pronosticuri. Eu cred că România a fost foarte serioasă în acest demers”, a spus președintele.

Totodată, el a argumentat că prezența militară americană în România reprezintă un beneficiu reciproc, având în vedere poziția strategică a țării noastre și capacitatea acesteia de a facilita proiecția forței americane în mai multe regiuni.

„Așa cum am spus-o tuturor oficialilor americani și cum am spus-o și în intervențiile publice, cred că este un beneficiu reciproc, pentru că conceptul cu care operează Administrația americană este acesta de proiecție a forței și locația pe care România o are și în special baza de la Kogălniceanu este, așa cum s-a dovedit recent, una foarte bună pentru a proiecta forța unei armate ca cea americană în mai multe zone din lume: Orientul Mijlociu, estul Mediteranei, inclusiv zone mai îndepărtate”, a conchis Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui vin în contextul vizitei de săptămâna trecută la București a subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby, responsabil de conturarea noii strategii de apărare a SUA și a conceptului NATO 3.0, în cadrul căreia oficialii români au pledat pentru consolidarea prezenței militare și economice americane în România. Discuțiile purtate la nivel prezidențial, guvernamental și ministerial au vizat rolul strategic al României în arhitectura de securitate a NATO, securitatea la Marea Neagră și contribuția facilităților militare românești la proiecția puterii americane în regiune și dincolo de aceasta.