Nicușor Dan: România are nevoie de competențele dobândite de românii care au ales să trăiască sau să studieze în străinătate

România are nevoie de competențele dobândite de românii care au ales să trăiască sau să studieze în străinătate, a declarat, vineri, președintele Nicușor Dan, menționând că există dorință și disponibilitate pentru colaborare, însă „din când în când” lipsește timpul, iar proiectele de viitor sunt amânate până la rezolvarea problemelor curente.

Șeful statului a participat, la Palatul Cotroceni, la deschiderea celei de-a VI-a ediții a Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, organizat de Federația Forumul Tinerilor din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Uniunea Studenților din România.

„Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru disponibilitatea de a participa la aceste discuții, pentru că e important să reflectăm împreună la viitor. În urmă cu 26 de ani, în numele unui ONG, am organizat – Sandra Pralong era șeful organizării și președintele Constantinescu oferea cadrul și locația pentru acest eveniment – întâlnirea tinerilor din România cu cei plecați la studii. Și mă bucur că lucrul ăsta se întâmplă în continuare. Primul lucru pe care vreau să spun este că s-au schimbat multe de atunci. Că nouă ne place mult să ne autocriticăm, numai că, dacă facem o comparație între ce era România atunci și ce este România acum, o să vedem schimbări esențiale: faptul că suntem în Uniunea Europeană și NATO, faptul că PIB-ul nu mai este 100 de miliarde, este 400 de miliarde – îmi permiteți, eu aveam un salariu de 100 dolari la Institutul de Matematică -, nu mai suntem acolo”, a afirmat Nicușor Dan, potrivit Agerpres.

Președintele a arătat că întreaga societate, inclusiv românii care trăiesc în străinătate, a evoluat.

„Trebuie să fim mândri de această evoluție și, evident, fără să băgăm sub preș toate neajunsurile pe care încă le avem. Evident, România are nevoie de competențele pe care și le-au dezvoltat românii care au ales să trăiască sau să studieze în afară. Evident că există dorință, disponibilitate din toate părțile, întrebarea fundamentală este cum vom reuși să colaborăm, pentru că avem experiența multor idei foarte frumoase, disponibilitate deplină și rezultate mai puține”, a adăugat șeful statului.

El a arătat că există disponibilitate pentru colaborare, dar că, uneori, lipsește timpul necesar pentru a transforma ideile în proiecte concrete.

„Dacă îmi permiteți o sugestie, înspre asta aș orienta discuțiile: cum putem să facem un proiect cu un calendar, cu obiective realiste și cu cereri realiste către autoritățile publice. Toată disponibilitatea din partea noastră, numai că din când în când lipsește timpul și atunci lucrurile de viitor sunt amânate până când le rezolvăm pe cele curente, care ne ocupă tot timpul. În această notă optimistă, permiteți-mi să închei. Urez succes și, evident, că fiind toți aici, credem în România”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni (FTRP), ajuns la cea de-a VI-a ediție, și-a deschis lucrările vineri, la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. La ceremonie au fost prezenți și premierul Luca Niculescu, ministrul Educației, Sorin Costreie, și fostul președinte Emil Constantinescu.

În cadrul Forumului, peste 150 de tineri din România și din diaspora vor participa, timp de șase zile, la activități dedicate identificării unor soluții concrete la problemele care îi privesc, urmând să dezvolte propuneri de schimbări legislative pe teme care variază de la educație și piața muncii până la justiție și relația cu diaspora.