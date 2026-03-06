Nicușor Dan: România este protejată de umbrela nucleară a NATO, fără arme nucleare pe teritoriul său

Corespondență din Varșovia

Președintele Nicușor Dan a reafirmat joi că România este deja protejată de umbrela nucleară a NATO, asigurată de Statele Unite, și a subliniat că acest lucru nu presupune prezența unor arme nucleare pe teritoriul românesc, în contextul dezbaterilor din spațiul public privind cooperarea în domeniul descurajării nucleare cu Franța.

Declarațiile au fost făcute la finalul vizitei oficiale în Polonia. Șeful statului a explicat că, încă de la aderarea la NATO, România beneficiază de protecția nucleară a Alianței, fără ca acest lucru să implice staționarea unor componente nucleare pe teritoriul național.

„Așa cum am spus și la amiază, când am discutat, încă din momentul în care România a intrat în NATO, este protejată de umbrela nucleară NATO asigurată de Statele Unite și, foarte important, pentru că am văzut această întrebare în spațiul public, a fi protejată de umbrela nucleară NATO nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României – ca să fie foarte clar – și, în viitorul mediu, nu se pune problema ca componente nucleare să fie găzduite de teritoriul nostru”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că discuțiile cu Franța se înscriu într-o relație de cooperare militară deja existentă între cele două state, în special în contextul securității regionale.

„În ceea ce privește discuția cu Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că este o relație care vine de demult, avem soldați francezi în România, suntem recunoscători pentru asta, e o relație care se dezvoltă, în contextul acesta de securitate complicat, și, în momentul în care vor exista elemente excepționale, care depășesc sfera militară, o să fie comunicate public”, a declarat președintele României.

În ultimii ani, cooperarea militară dintre România și Franța s-a consolidat, inclusiv prin prezența militarilor francezi în cadrul grupului de luptă aliat desfășurat pe teritoriul României sub egida NATO.

România, asemenea tuturor aliaților NATO, se află sub umbrela nucleară a Alianței Nord-Atlantice, oferită de Statele Unite, a afirmat joi, la Varșovia, președintele Nicușor Dan, într-o conferință de presă comună cu omologul polonez Karol Nawrocki.

Întrebat despre poziția României cu privire la propunerea Franței pentru un dialog privind extinderea umbrelei nucleare franceze asupra Europei, șeful statului a subliniat că România este acoperită de umbrela nucleară aliat și că parteneriatul strategic cu Franța se află într-o fază de extindere.

Ministrul român de externe Oana Țoiu a declarat marți, tot la Varșovia, că Franța a invitat România la discuțiile privind „umbrela nucleară”, precizările fiind făcute la o zi după ce președintele francez Emmanuel Macron a anunțat o revizuire a doctrinei nucleare franceze, care include un program de descurajare nucleară avansată la nivel european. Șefa diplomației române a precizat că o decizie în această chestiune va fi luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii. El a subliniat că aceste demersuri sunt desfășurate în „deplină transparență” cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit, în timp ce Franța este singura țară aliată care nu face parte din Grupul de Planificare Nucleară al NATO.

În aceeași zi, Franța și Germania au anunțat planuri de aprofundare a cooperării cu partenerii europeni în domeniul descurajării nucleare, marcând o schimbare de politică într-un moment în care continentul se confruntă cu amenințări în creștere din partea Rusiei și cu instabilitate legată de conflictul cu Iranul. Potrivit unei declarații comune semnate de Macron și cancelarul german Friedrich Merz, Franța și Germania au creat un grup de coordonare pentru descurajare nucleară în Europa. Drept reacție, premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia este în discuții cu Franța pentru aderarea la “programul de descurajare nucleară avansată”, un scenariu căruia președintele Karol Nawrocki i se opune.

Aceste permutări strategice nu corespund viziunii americane expuse în Strategia de Securitate Națională a Casei Albe și în Strategia de Apărare a Pentagonului, documente conform cărora Europa trebuie să fie apărătorul convențional al teatrului european, susținută de puterea strategică nucleară americană. Concret, americanii cer Europei să preia “apărarea convențională sub umbrela nucleară americană”.