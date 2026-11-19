Președintele Nicușor Dan a declarat joi, după reuniunea Coaliției Voinței de la Berlin, că România intenționează să contribuie suplimentar la finanțarea și înarmarea Ucrainei în 2027, precizând că sumele avute în vedere sunt „mult mai mici” decât contribuțiile altor state care sprijină Kievul. Totodată, șeful statului a subliniat că Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor privind încheierea războiului și că rezultatul procesului de pace nu trebuie să conducă la slăbirea Ucrainei sau a Europei.

„Există această intenție, sumele… Poate că o să facem odată o evaluare cu privire la oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte. Sumele sunt mult mai mici decât contribuția altor state care ajută Ucraina”, a afirmat șeful statului, într-o conferință de presă susținută după participarea la reuniunea Coaliției Voinței.

Președintele a explicat că România sprijină Ucraina și prin facilitarea tranzitului cerealelor și alte forme de asistență logistică.

„În schimb, sunt multe chestiuni logistice cu care ajutăm Ucraina, adică facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor prin România, sunt multe lucruri de tipul acesta cu care încercăm să ajutăm”, a explicat Nicușor Dan.

Referindu-se la discuțiile privind negocierile pentru încheierea războiului, președintele a afirmat că România susține participarea Europei la procesul diplomatic, în condițiile în care conflictul din Ucraina este legat direct de securitatea continentului.

„S-a discutat, evident, de negocierile care sunt în curs cu privire la războiul din Ucraina. Și, aici, poziția noastră comună cu a multor state a fost că: unu – e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca în această discuție Europa să fie unită și, deci, pentru asta e nevoie să existe grupuri de lucru care să pună împreună așteptările tuturor țărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a insistat că un eventual acord de pace nu trebuie să afecteze capacitatea Ucrainei de a se apăra și nici câștigurile de securitate obținute de Europa în ultimii ani.

„Poziția noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, pace pe care ne-o dorim cu toții, nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitație ca Rusia, peste câțiva ani, să facă același lucru. Nu poate să fie o Europă mai slăbită, deci, toate câștigurile în materie de securitate pe care le-am făcut împreună trebuie să rămână așa cum sunt”, a completat Nicușor Dan.

Președintele a explicat că participarea României la Coaliția Voinței urmărește menținerea solidarității europene pentru Ucraina, asigurarea unei perspective stabile pentru această țară după încheierea războiului și protejarea relației transatlantice.

„Miza pentru România la această reuniune și întreaga noastră participare la Coaliția de Voință este să ne asigurăm că există o solidaritate pentru Ucraina, să ne asigurăm că Europa și SUA oferă o perspectivă Ucrainei stabilă pe mulți ani imediat după terminarea războiului și să ne asigurăm că relația transatlantică, care oferă securitate României și Europei, nu este afectată de eventuale poziții divergente față de războiul din Ucraina”, a punctat șeful statului.