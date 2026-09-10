Nicușor Dan: România își consolidează rolul în răspunsul european la crize și pledează pentru consolidarea rezilienței în regiunea Mării Negre

ROMÂNIAU.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avut joi, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu Hadja Lahbib, comisarul european pentru pregătire, gestionarea crizelor și egalitate, în cadrul căreia a reafirmat angajamentul României de a consolida reziliența și capacitatea de pregătire a Uniunii Europene, în contextul unui mediu de securitate tot mai complex.

Potrivit președintelui, printre prioritățile României se numără consolidarea rezilienței și a capacității de pregătire în regiunea Mării Negre, în Ucraina și în Republica Moldova, precum și implementarea eficientă a instrumentelor europene de gestionare a crizelor, precum Mecanismul de Protecție Civilă al UE (UCPM) și rescEU.

„Am reafirmat angajamentul ferm al României de a consolida reziliența și capacitatea de pregătire a Uniunii Europene, într-un mediu de securitate tot mai complex”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe X.

Discuțiile au vizat, de asemenea, consolidarea capacității europene de răspuns umanitar și menținerea unei cooperări strânse între România și Comisia Europeană în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

Nicușor Dan a precizat că a primit din partea comisarei europene o scrisoare de apreciere pentru sprijinul acordat de România în realizarea evacuărilor medicale prin intermediul Mecanismului de Protecție Civilă al UE, precum și pentru angajamentul constant al țării noastre în acest domeniu.

„Grație eforturilor României, la 31 august 2026, cinci copii din Fâșia Gaza beneficiază în prezent de tratament medical salvator în România și Belgia”, a transmis președintele.

Potrivit datelor prezentate de șeful statului, peste 180 de pacienți au fost transportați din Fâșia Gaza, Ucraina, Macedonia de Nord și Elveția către alte țări europene, iar 57 de copii din Fâșia Gaza au beneficiat de tratament medical.

Întâlnirea cu Hadja Lahbib are loc în cadrul vizitei oficiale a comisarei europene în România și Republica Moldova, axată pe pregătirea și gestionarea situațiilor de criză, protecția civilă, răspunsul umanitar și egalitate.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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