Nicușor Dan: România nu are “o adevărată politică economică”, dar “autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul de aderare la OCDE”

Președintele Nicușor Dan a pus accent, în primul său discurs de Ziua Națională, pe evoluțiile economice ale țării și pe menținerea parcursului către aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pe care o consideră o ancoră strategică pentru România.

Șeful statului a explicat că „avem o economie privată foarte dinamică și meritoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani”, dar a atras atenția că „avem un deficit comercial foarte mare și nu avem, în momentul ăsta, o adevărată politică economică”.

În acest context, el a menționat continuitatea procesului de aderare, afirmând că „autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE”.

Președintele a abordat și relația României cu Uniunea Europeană, explicând că „România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro”, însă a remarcat că „vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii” și că au existat situații în care țara a fost „clar nedreptățită”, cum a fost cazul Schengen.

Tot el a punctat că România a arătat maturitate, afirmând că „am exersat-o în ultimele luni, de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România”.

El a transmis și un mesaj puternic despre vulnerabilitățile fundamentale ale statului român, vorbind deschis despre corupție, educație și sănătate.

Șeful statului a subliniat că România este „o țară coruptă”, că sistemul de învățământ „este slab spre foarte slab” și că sistemul sanitar se află „departe, foarte departe” de nivelul la care ar fi trebuit să fie.

În discursul adresat sutelor de invitați reuniți la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a afirmat că „celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit.

„Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabile să-și coalizeze energiile pentru un ideal, și asta înseamnă că memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a pledat pentru diminuarea agresivității din spațiul public, afirmând că „spațiul nostru public este poluat de această revărsare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.

„Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România, pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta, și cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineață până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această reversare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete”, a mai punctat el.

Ziua Naţională a României este sărbătorită, în fiecare an, la 1 Decembrie, dată la care în anul 1918 Marea Adunarea Naţională de la Alba Iulia a adoptat rezoluţia Unirii Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Această zi este sărbătorită de români începând cu anul 1990.

Manifestațiile de anul acesta au fost primele pentru Nicușor Dan în calitate de șef al statului. Președintele a participat la parada militară de la Arcul de Triumf din București. După încheierea ceremoniei oficiale de la Arcul de Triumf, șeful statului s-a îndreptat spre oamenii care au urmărit defilarea tradițională. Rând pe rând, a început să facă fotografii cu adulți, copii sau cetățeni străini curioși. Timp de aproape două ore, înconjurat de mulțime, i-a primit alături de el pe cei care doreau o fotografie.

Pe parcursul zilei, România a fost felicitată de lideri internaționali, printre cei care au transmis scrisori președintelui fiind președinții Statelor Unite, Franței, Ucrainei și Republicii Moldova, dar și regele Charles al III-lea al Marii Britanii și împăratul Japoniei.