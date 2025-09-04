Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina. Vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii

Președintele Nicușor Dan a afirmat, joi, că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va sprijini operațiunile de menținere a păcii atunci când condiții pentru pace vor fi îndeplinite.

“Multe din țările care sunt aici, în proximitatea Rusiei, au aceeași decizie pe care o avem și noi – de a nu trimite oameni în Ucraina după o eventuală pace sau o eventuală încetare a focului. În schimb, vom sprijini logistic, cu bazele noastre, operațiunile de menținere a păcii. Numai că pentru asta trebuie să ajungem la pace sau măcar la încetarea focului“, a spus șeful statului, într-un interviu la Antena 1, realizat în curtea Palatului Cotroceni la 100 de zile de mandat și la câteva ore după ce a participat, prin videoconferință, la summitul “Coaliției de Voință”.

La summitul Coaliției de Voință de la Paris, douăzeci și șase de țări s-au “angajat să participe la o forță de reasigurare” în cadrul unei viitoare încetări a focului între Ucraina și Rusia, desfășurând trupe în Ucraina sau fiind “prezente la sol, pe mare sau în aer”, după cum a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, într-o conferință comună de presă cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski.

Procesul de elaborare a garanțiilor de securitate a demarat după întâlnirea de la Casa Albă din data de 18 august dintre președintele american Donald Trump, liderul ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni din cadrul Coaliției de Voință.

La summitul de joi președintele Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru adoptarea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, arătând că aceasta „nu dorește pacea” și „înțelege doar limbajul forței”.

„Trebuie să menținem presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu dorește pacea. Din păcate, ea înțelege doar limbajul forței și trebuie să acționăm în consecință. România susține adoptarea de sancțiuni suplimentare“, a mai scris președintele.

Totodată, a subliniat că securitatea Ucrainei și consolidarea posturii NATO pe Flancul Estic și la Marea Neagră sunt complementare și esențiale pentru stabilitatea regiunii.

În același timp, Nicușor Dan a afirmat că România rămâne angajată în susținerea Republicii Moldova pe parcursul său democratic și european, considerând acest sprijin vital pentru securitatea întregii regiuni.

“Securitatea puternică a Ucrainei și consolidarea în continuare a poziției NATO pe flancul estic și la Marea Neagră merg mână în mână. Sprijinul continuu pentru Republica Moldova și calea sa democratică și europeană este la fel de important pentru securitatea și stabilitatea generală a regiunii noastre“, a mai spus președintele.

România a transmis deja, prin vocea premierului Ilie Bolojan, că punerea bazelor militare la dispoziția aliaților din NATO ar putea fi aportul României în ceea ce privește asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina. Și Ministerul Apărării Naționale a transmis că România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, subliniind faptul că “infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare”. În context, Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu este considerată cea mai importantă facilitate militară aliată de la Marea Neagră și este definită de un fost comandant al forțelor NATO în Europa drept “Ramsteinul Estului”, motiv pentru care România ar deține cheia menținerii păcii în Ucraina, cu sprijinul Statelor Unite.