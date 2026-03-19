Nicușor Dan: România s-a poziționat “clar” prin găzduirea echipamentelor defensive ale SUA, care întăresc și scutul de la Deveselu. A fost o nevoie a aliatului și asta înseamnă să fii aliat

Corespondență din Bruxelles

România s-a poziționat „clar” în ceea ce privește importanța relației transatlantice prin găzduirea de echipamente defensive americane, a declarat joi președintele Nicușor Dan, la Bruxelles, după întrevederea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, subliniind că decizia de a pune la dispoziția Statelor Unite a bazelor militare din România a venit după ce SUA și-a exprimat nevoia, iar noi „ne-am grăbit să o satisfacem”.

„Am vorbit despre cât de importantă este relația transatlantică. După cum știți, în urmă cu o săptămână – două, România s-a poziționat clar găzduind niște echipamente defensive americane în această direcție. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Asta înseamnă să fii aliat”, a afirmat președintele, într-o conferință de presă comună.

Șeful statului a precizat că discuțiile au vizat securitatea României și a NATO, precum și dezvoltarea de noi capabilități pentru țările de pe Flancul estic, în cadrul Programului Santinela Estului. „Reîntăresc că România este o țară sigură, chiar mai sigură”, a transmis el.

Printre subiectele abordate s-au numărat și situația din regiunea Mării Negre, precum și amenințările hibride. Totodată, președintele a subliniat că decizia de a pune la dispoziția Statelor Unite bazele militare din România a venit ca răspuns la o solicitare a aliatului american.

„Au fost mai multe componente – două dintre aceste componente întăresc scutul de la Deveselu, este o protecție suplimentară pentru România și pentru partea de Europa pe care scutul de la Deveselu o apără și noi avem o discuție în curs pe mai multe planuri cu SUA, dar n-a fost vorba de o negociere. A fost o nevoie pe care aliatul a avut-o, pe care noi ne-am grăbit să o satisfacem în momentul în care a avut-o”, a explicat Nicușor Dan.

La rândul său, secretarul general al NATO a completat „Asta fac aliații”.

Nicușor Dan a mai afirmat că „totul este o negociere”, subliniind că România beneficiază deja de avantaje importante, precum scutul antirachetă de la Deveselu. Întrebat dacă România „va ieși bine” în negocierile ulterioare cu Statele Unite, el a răspuns „A ieșit deja foarte bine”.

El a adăugat că a discutat cu Mark Rutte despre organizarea unei viitoare reuniuni dedicate regiunii Mării Negre și despre proiectul României de hub de securitate în zonă, înaintea summitului NATO de la Ankara. De asemenea, a evidențiat necesitatea consolidării răspunsului la provocările hibride.

Președintele a informat, totodată, partea aliată despre acordul cu Ucraina privind producția de drone și a reafirmat sprijinul României pentru Kiev, subliniind că acesta este esențial pentru securitatea Europei.

În ceea ce privește angajamentele asumate în cadrul NATO, șeful statului a declarat că România le respectă. „Am cheltuit 2,2% din PIB anul trecut, în bugetul de anul acesta vor fi 2,5% și, foarte important, dintre acești 2,5% aproape 40% vor fi pentru echipamente, deci, pentru investiții în apărare”, a spus el.

Președintele Nicușor Dan a avut joi o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice, agenda discuțiilor vizând evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc înainte de participarea șefului statului român la reuniunea de primăvară a Consiliului European. Aceasta este a doua întrevedere între Nicușor Dan și Mark Rutte după vizita secretarului general al NATO la București, în luna noiembrie a anului trecut, și a marcat prima vizită a șefului statului la sediul NATO de la preluarea mandatului.